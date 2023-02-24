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ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854202952.html
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ
Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:01
2023-02-24T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
франция
украина
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в трех странах. Отмечается, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. "Германия, Франция и Британия рассматривают более тесные связи между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией", - говорится в материале газеты.
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
киев
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в мире, киев, франция, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Франция, Украина, НАТО
22:01 24.02.2023
 
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ

WSJ: ФРГ, Франция, Британия пытаются побудить Украину начать переговоры с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / БелТА
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в трех странах.
Отмечается, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры.
"Германия, Франция и Британия рассматривают более тесные связи между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией", - говорится в материале газеты.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Вчера, 20:44
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевФранцияУкраинаНАТО
 
 
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