https://ria.ru/20230224/peregovory-1854202952.html

ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ

ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ

Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:01

2023-02-24T22:01

2023-02-24T22:01

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в трех странах. Отмечается, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. "Германия, Франция и Британия рассматривают более тесные связи между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией", - говорится в материале газеты.

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

киев

франция

украина

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в мире, киев, франция, украина, нато