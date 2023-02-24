https://ria.ru/20230224/peregovory-1854202952.html
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ
Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:01
2023-02-24T22:01
2023-02-24T22:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Германия, Франция и Британия продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в трех странах. Отмечается, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. "Германия, Франция и Британия рассматривают более тесные связи между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией", - говорится в материале газеты.
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
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в мире, киев, франция, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Франция, Украина, НАТО
ФРГ, Франция, Британия пытаются содействовать началу переговоров, пишут СМИ
WSJ: ФРГ, Франция, Британия пытаются побудить Украину начать переговоры с Россией