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Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине
Швейцария готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования конфликта на Украине, заявил на заседании СБ ООН глава МИД Швейцарии... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:47
2023-02-24T20:47
в мире
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Швейцария готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования конфликта на Украине, заявил на заседании СБ ООН глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Мы должны сделать все, чтобы обеспечить уважение к территории Украины. Например, мы могли бы встретиться в духе женевских конвенций..", - сказал Кассис. "Швейцария готова в любой момент собрать всех за одним столом, чтобы добиться большего соблюдения международного гуманитарного права и, в конечном счете, мира", - добавил он.
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в мире, швейцария, украина, оон
В мире, Швейцария, Украина, ООН
20:47 24.02.2023
 
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Глава МИД Кассис: Швейцария готова организовать переговоры сторон по конфликту на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Швейцарии Иньяцио Кассис
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Швейцария готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования конфликта на Украине, заявил на заседании СБ ООН глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить уважение к территории Украины. Например, мы могли бы встретиться в духе женевских конвенций..", - сказал Кассис.
"Швейцария готова в любой момент собрать всех за одним столом, чтобы добиться большего соблюдения международного гуманитарного права и, в конечном счете, мира", - добавил он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 18:52
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в переговорах по Украине
 
В миреШвейцарияУкраинаООН
 
 
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