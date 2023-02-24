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В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине
В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу на вопрос о готовности Пекина предоставить площадку для переговоров по Украине заявил, что... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:36
2023-02-24T10:49
в мире
китай
украина
пекин
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу на вопрос о готовности Пекина предоставить площадку для переговоров по Украине заявил, что следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Четвертый пункт посвящен мирным переговорам. Китайская сторона подчеркивает, что диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Отмечается необходимость создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной."Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Китай предоставить платформу для проведения переговоров между Россией и Украиной.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом на основании китайского документа о политическом урегулировании украинского кризиса, чтобы играть конструктивную роль.
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в мире, китай, украина, пекин
В мире, Китай, Украина, Пекин
10:36 24.02.2023 (обновлено: 10:49 24.02.2023)
 
В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине

В МИД КНР призвали поощрять и поддерживать все усилия по мирному урегулированию

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу на вопрос о готовности Пекина предоставить площадку для переговоров по Украине заявил, что следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Четвертый пункт посвящен мирным переговорам. Китайская сторона подчеркивает, что диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Отмечается необходимость создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
"Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Китай предоставить платформу для проведения переговоров между Россией и Украиной.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом на основании китайского документа о политическом урегулировании украинского кризиса, чтобы играть конструктивную роль.
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