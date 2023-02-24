https://ria.ru/20230224/peregovory-1854090687.html

В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине

В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине - РИА Новости, 24.02.2023

В КНР ответили на вопрос о готовности дать площадку переговоров по Украине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу на вопрос о готовности Пекина предоставить площадку для переговоров по Украине заявил, что... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:36

2023-02-24T10:36

2023-02-24T10:49

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пекин

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу на вопрос о готовности Пекина предоставить площадку для переговоров по Украине заявил, что следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Четвертый пункт посвящен мирным переговорам. Китайская сторона подчеркивает, что диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Отмечается необходимость создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной."Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Китай предоставить платформу для проведения переговоров между Россией и Украиной.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом на основании китайского документа о политическом урегулировании украинского кризиса, чтобы играть конструктивную роль.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html

китай

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, украина, пекин