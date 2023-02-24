https://ria.ru/20230224/pentagon-1854117598.html

Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу

Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу - РИА Новости, 24.02.2023

Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу

Дополнительно 20 тысяч военных из США базируются в Европе, впереди могут быть трудные времена, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:13

2023-02-24T13:13

2023-02-24T13:13

в мире

сша

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пентагон

ллойд остин

европа

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Дополнительно 20 тысяч военных из США базируются в Европе, впереди могут быть трудные времена, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "США разместили или перебросили более 20 тысяч дополнительного персонала в Европу и передислоцировали первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО", - говорится в распространенном заявлении Остина. Он подчеркнул, что это стало ответом на "самую срочную угрозу безопасности Европы со времен конца Второй мировой войны". Остин напомнил о приверженности США обязательству "защищать каждый дюйм территории НАТО". В заявлении Остин подводил итоги прошедшего года, не сообщая о новых перебросках сил США. "Впереди могут быть трудные времена", - заключил шеф Пентагона. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230223/abrams-1854048599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, нато, пентагон, ллойд остин, европа, россия