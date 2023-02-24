Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу
Шеф Пентагона Остин заявил, что в Европе дополнительно базируются 20 тысяч военных из США
© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Дополнительно 20 тысяч военных из США базируются в Европе, впереди могут быть трудные времена, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"США разместили или перебросили более 20 тысяч дополнительного персонала в Европу и передислоцировали первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО", - говорится в распространенном заявлении Остина.
Он подчеркнул, что это стало ответом на "самую срочную угрозу безопасности Европы со времен конца Второй мировой войны". Остин напомнил о приверженности США обязательству "защищать каждый дюйм территории НАТО". В заявлении Остин подводил итоги прошедшего года, не сообщая о новых перебросках сил США.
"Впереди могут быть трудные времена", - заключил шеф Пентагона.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.