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Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу - РИА Новости, 24.02.2023
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Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу
Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу - РИА Новости, 24.02.2023
Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу
Дополнительно 20 тысяч военных из США базируются в Европе, впереди могут быть трудные времена, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:13
2023-02-24T13:13
в мире
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нато
пентагон
ллойд остин
европа
россия
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Дополнительно 20 тысяч военных из США базируются в Европе, впереди могут быть трудные времена, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "США разместили или перебросили более 20 тысяч дополнительного персонала в Европу и передислоцировали первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО", - говорится в распространенном заявлении Остина. Он подчеркнул, что это стало ответом на "самую срочную угрозу безопасности Европы со времен конца Второй мировой войны". Остин напомнил о приверженности США обязательству "защищать каждый дюйм территории НАТО". В заявлении Остин подводил итоги прошедшего года, не сообщая о новых перебросках сил США. "Впереди могут быть трудные времена", - заключил шеф Пентагона. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, сша, нато, пентагон, ллойд остин, европа, россия
В мире, США, НАТО, Пентагон, Ллойд Остин, Европа, Россия
13:13 24.02.2023
 
Остин назвал количество военных США, дополнительно переброшенных в Европу

Шеф Пентагона Остин заявил, что в Европе дополнительно базируются 20 тысяч военных из США

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Дополнительно 20 тысяч военных из США базируются в Европе, впереди могут быть трудные времена, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"США разместили или перебросили более 20 тысяч дополнительного персонала в Европу и передислоцировали первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО", - говорится в распространенном заявлении Остина.
Он подчеркнул, что это стало ответом на "самую срочную угрозу безопасности Европы со времен конца Второй мировой войны". Остин напомнил о приверженности США обязательству "защищать каждый дюйм территории НАТО". В заявлении Остин подводил итоги прошедшего года, не сообщая о новых перебросках сил США.
"Впереди могут быть трудные времена", - заключил шеф Пентагона.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреСШАНАТОПентагонЛлойд ОстинЕвропаРоссия
 
 
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