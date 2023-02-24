https://ria.ru/20230224/pasechnik-1854170938.html

США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки

США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки - РИА Новости, 24.02.2023

США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки

США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, говорится в распространенном в пятницу заявлении госдепартамента. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:16

2023-02-24T18:16

2023-02-24T18:16

в мире

луганская народная республика

сша

леонид пасечник

объединенная зерновая компания

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, говорится в распространенном в пятницу заявлении госдепартамента. "Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие - прямое или косвенное - либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров, от имени или в интересах - прямо или косвеннно - правительства России", - следует из документа. С аналогичным обоснованием США также ввели санкции против Объединенной Зерновой Компании, чья деятельность, по мнению Вашингтона, также "направлена на подрыв мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности Штатов, их союзников или партнеров, от имени российских властей".

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854169631.html

луганская народная республика

сша

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в мире, луганская народная республика, сша, леонид пасечник, объединенная зерновая компания, вашингтон (штат)