Рейтинг@Mail.ru
США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/pasechnik-1854170938.html
США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки
США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки - РИА Новости, 24.02.2023
США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки
США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, говорится в распространенном в пятницу заявлении госдепартамента. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:16
2023-02-24T18:16
в мире
луганская народная республика
сша
леонид пасечник
объединенная зерновая компания
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, говорится в распространенном в пятницу заявлении госдепартамента. "Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие - прямое или косвенное - либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров, от имени или в интересах - прямо или косвеннно - правительства России", - следует из документа. С аналогичным обоснованием США также ввели санкции против Объединенной Зерновой Компании, чья деятельность, по мнению Вашингтона, также "направлена на подрыв мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности Штатов, их союзников или партнеров, от имени российских властей".
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854169631.html
луганская народная республика
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_c2a8674926c344e86a3363d629a9e35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, сша, леонид пасечник, объединенная зерновая компания, вашингтон (штат)
В мире, Луганская Народная Республика, США, Леонид Пасечник, Объединенная зерновая компания, Вашингтон (штат)
18:16 24.02.2023
 
США внесли врио главы ЛНР в санкционные списки

Госдеп США внес врио главы ЛНР Пасечника в санкционные списки

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, говорится в распространенном в пятницу заявлении госдепартамента.
"Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие - прямое или косвенное - либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров, от имени или в интересах - прямо или косвеннно - правительства России", - следует из документа.
С аналогичным обоснованием США также ввели санкции против Объединенной Зерновой Компании, чья деятельность, по мнению Вашингтона, также "направлена на подрыв мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности Штатов, их союзников или партнеров, от имени российских властей".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 18:06
США ввели санкции против Запорожской АЭС
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСШАЛеонид ПасечникОбъединенная зерновая компанияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала