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Полиция взорвала найденный возле генконсульства России в Салониках пакет
Полиция взорвала найденный возле генконсульства России в Салониках пакет - РИА Новости, 24.02.2023
Полиция взорвала найденный возле генконсульства России в Салониках пакет
Полиция провела контролируемый взрыв подозрительного пакета возле генконсульства России в Салониках, ничего опасного в нем не оказалось, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:12
2023-02-24T20:12
2023-02-24T20:12
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АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Полиция провела контролируемый взрыв подозрительного пакета возле генконсульства России в Салониках, ничего опасного в нем не оказалось, сообщили РИА Новости полицейские. Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках днем в пятницу, полиция перекрыла улицу, сообщила ранее РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. По ее словам, угрозы для сотрудников не было, поскольку генконсульство в пятницу не работало. Как передает корреспондент РИА Новости, место было оцеплено крупными силами полиции, пока пиротехники готовились к контролируемому взрыву. Вскоре они взорвали подозрительный предмет. "Тревога оказалась ложной, ничего опасного в нем не оказалось", - сказали полицейские. Отмечается, что генконсульство находится в центре города, недалеко от площади Аристотеля.
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россия, салоники, коммерческая недвижимость, происшествия
Россия, Салоники, Коммерческая недвижимость, Происшествия
Полиция взорвала найденный возле генконсульства России в Салониках пакет
Полиция не нашла ничего опасного в брошенном возле консульства России в Салониках пакете
АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Полиция провела контролируемый взрыв подозрительного пакета возле генконсульства России в Салониках, ничего опасного в нем не оказалось, сообщили РИА Новости полицейские.
Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках днем в пятницу, полиция перекрыла улицу, сообщила ранее РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. По ее словам, угрозы для сотрудников не было, поскольку генконсульство в пятницу не работало.
Как передает корреспондент РИА Новости, место было оцеплено крупными силами полиции, пока пиротехники готовились к контролируемому взрыву. Вскоре они взорвали подозрительный предмет.
"Тревога оказалась ложной, ничего опасного в нем не оказалось", - сказали полицейские.
Отмечается, что генконсульство находится в центре города, недалеко от площади Аристотеля.