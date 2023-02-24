https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2023
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском
Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:10
2023-02-24T09:10
2023-02-24T12:24
специальная военная операция на украине
артемовск (донецкая область)
донецкая народная республика
безопасность
евгений пригожин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин."Берховка полностью взята под наш контроль", — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.Берховка расположена к северо-западу от Артемовска. В начале недели Минобороны сообщило об освобождении соседнего села Парасковиевка. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие этих территорий под контроль позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр — единственной остающейся для снабжения ВСУ.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. За город ведутся ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html
артемовск (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск (донецкая область), донецкая народная республика, безопасность, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Безопасность, Евгений Пригожин
09:10 24.02.2023 (обновлено: 12:24 24.02.2023)
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском
Пригожин сообщил об освобождении подразделениями "Вагнера" села Берховка под Артемовском