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Российские военные освободили село Берховка под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные освободили село Берховка под Артемовском
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2023
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском
Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:10
2023-02-24T12:24
специальная военная операция на украине
артемовск (донецкая область)
донецкая народная республика
безопасность
евгений пригожин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин."Берховка полностью взята под наш контроль", — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.Берховка расположена к северо-западу от Артемовска. В начале недели Минобороны сообщило об освобождении соседнего села Парасковиевка. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие этих территорий под контроль позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр — единственной остающейся для снабжения ВСУ.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. За город ведутся ожесточенные бои.
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артемовск (донецкая область), донецкая народная республика, безопасность, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Безопасность, Евгений Пригожин
09:10 24.02.2023 (обновлено: 12:24 24.02.2023)
 
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском

Пригожин сообщил об освобождении подразделениями "Вагнера" села Берховка под Артемовском

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
"Берховка полностью взята под наш контроль", — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Берховка расположена к северо-западу от Артемовска. В начале недели Минобороны сообщило об освобождении соседнего села Парасковиевка. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие этих территорий под контроль позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр — единственной остающейся для снабжения ВСУ.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. За город ведутся ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаБезопасностьЕвгений Пригожин
 
 
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