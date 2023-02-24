https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html

Российские военные освободили село Берховка под Артемовском

Российские военные освободили село Берховка под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2023

Российские военные освободили село Берховка под Артемовском

Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:10

2023-02-24T09:10

2023-02-24T12:24

специальная военная операция на украине

артемовск (донецкая область)

донецкая народная республика

безопасность

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852145261_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1efd44ebb8bdf4c575429ace236a87b1.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском, сообщил основатель группы Евгений Пригожин."Берховка полностью взята под наш контроль", — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.Берховка расположена к северо-западу от Артемовска. В начале недели Минобороны сообщило об освобождении соседнего села Парасковиевка. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие этих территорий под контроль позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр — единственной остающейся для снабжения ВСУ.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. За город ведутся ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html

артемовск (донецкая область)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск (донецкая область), донецкая народная республика, безопасность, евгений пригожин