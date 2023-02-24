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Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год
Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год
Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о своей самой серьезной ошибке за время боевых действий, заявив, что ошибается ежедневно, но смог избежать фатальных РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:26
2023-02-24T20:26
2023-02-24T20:26
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о своей самой серьезной ошибке за время боевых действий, заявив, что ошибается ежедневно, но смог избежать фатальных для государства просчетов. "Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
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владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год
Зеленский на вопрос об ошибках за время боевых действий заявил, что ошибается ежедневно
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о своей самой серьезной ошибке за время боевых действий, заявив, что ошибается ежедневно, но смог избежать фатальных для государства просчетов.
"Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.