https://ria.ru/20230224/oshibka-1854190841.html

Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год

Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о своей самой серьезной ошибке за время боевых действий, заявив, что ошибается ежедневно, но смог избежать фатальных РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:26

2023-02-24T20:26

2023-02-24T20:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о своей самой серьезной ошибке за время боевых действий, заявив, что ошибается ежедневно, но смог избежать фатальных для государства просчетов. "Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854190011.html

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владимир зеленский, украина, в мире