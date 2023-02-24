https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:05
2023-02-24T22:05
2023-02-24T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие. "У меня был большой откровенный разговор с США и со странами ЕС. Это одна из причин, почему я был в ЕС, в Британии и США... У многих государств даже тех, которые являются нашими стратегическими партнерами, существует видение, что предоставление ATACMS или такого мощного вооружения... означает, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по России", - заявил он на пресс-конференции. Зеленский признался, что Киев активно пытается убедить союзников предоставить данные вооружения. Ранее Зеленский утверждал, что табу на поставку Киеву дальнобойных ракет "уже снимается", создана "танковая коалиция" и, как он заявлял, мир якобы понимает важность создания "авиационной коалиции" в вопросе поддержки Украины. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
Зеленский заявил, что лично убеждал иностранных лидеров передать Киеву дальнобойное оружие