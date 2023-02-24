https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html

Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие

Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие

Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:05

2023-02-24T22:05

2023-02-24T22:05

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие. "У меня был большой откровенный разговор с США и со странами ЕС. Это одна из причин, почему я был в ЕС, в Британии и США... У многих государств даже тех, которые являются нашими стратегическими партнерами, существует видение, что предоставление ATACMS или такого мощного вооружения... означает, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по России", - заявил он на пресс-конференции. Зеленский признался, что Киев активно пытается убедить союзников предоставить данные вооружения. Ранее Зеленский утверждал, что табу на поставку Киеву дальнобойных ракет "уже снимается", создана "танковая коалиция" и, как он заявлял, мир якобы понимает важность создания "авиационной коалиции" в вопросе поддержки Украины. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html

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