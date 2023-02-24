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Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:05
2023-02-24T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие. "У меня был большой откровенный разговор с США и со странами ЕС. Это одна из причин, почему я был в ЕС, в Британии и США... У многих государств даже тех, которые являются нашими стратегическими партнерами, существует видение, что предоставление ATACMS или такого мощного вооружения... означает, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по России", - заявил он на пресс-конференции. Зеленский признался, что Киев активно пытается убедить союзников предоставить данные вооружения. Ранее Зеленский утверждал, что табу на поставку Киеву дальнобойных ракет "уже снимается", создана "танковая коалиция" и, как он заявлял, мир якобы понимает важность создания "авиационной коалиции" в вопросе поддержки Украины. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков
22:05 24.02.2023
 
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие

Зеленский заявил, что лично убеждал иностранных лидеров передать Киеву дальнобойное оружие

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что лично во время своих визитов в США, ЕС и Британию пытался убедить передать Киеву дальнобойное оружие.
"У меня был большой откровенный разговор с США и со странами ЕС. Это одна из причин, почему я был в ЕС, в Британии и США... У многих государств даже тех, которые являются нашими стратегическими партнерами, существует видение, что предоставление ATACMS или такого мощного вооружения... означает, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по России", - заявил он на пресс-конференции. Зеленский признался, что Киев активно пытается убедить союзников предоставить данные вооружения.
Ранее Зеленский утверждал, что табу на поставку Киеву дальнобойных ракет "уже снимается", создана "танковая коалиция" и, как он заявлял, мир якобы понимает важность создания "авиационной коалиции" в вопросе поддержки Украины.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:41Специальная военная операция на Украине
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Песков
 
 
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