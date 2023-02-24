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МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2023
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МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия
МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2023
МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия
Необходимо противодействовать применению и угрозам применения ядерного оружия, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:20
2023-02-24T05:20
в мире
китай
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Необходимо противодействовать применению и угрозам применения ядерного оружия, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. В пятницу официальный сайт МИД КНР опубликовал заявление о позиции Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Всего в документе 12 пунктов. В документе также подчеркивается, что Китай выступает против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.
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в мире, китай
В мире, Китай
05:20 24.02.2023
 
МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия

МИД КНР: необходимо противодействовать применению и угрозам применения ядерного оружия

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Необходимо противодействовать применению и угрозам применения ядерного оружия, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.
В пятницу официальный сайт МИД КНР опубликовал заявление о позиции Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Всего в документе 12 пунктов.
"Ядерное оружие не может быть применено, и ядерная война не может вестись. Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия", - говорится в заявлении.
В документе также подчеркивается, что Китай выступает против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.
Человек на фоне экрана с флагом Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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