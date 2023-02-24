https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854071004.html

МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия

МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2023

МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия

Необходимо противодействовать применению и угрозам применения ядерного оружия, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:20

2023-02-24T05:20

2023-02-24T05:20

в мире

китай

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Необходимо противодействовать применению и угрозам применения ядерного оружия, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. В пятницу официальный сайт МИД КНР опубликовал заявление о позиции Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Всего в документе 12 пунктов. В документе также подчеркивается, что Китай выступает против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

https://ria.ru/20230224/knr-1854068964.html

китай

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2023

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в мире, китай