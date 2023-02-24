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США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных - РИА Новости, 24.02.2023
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США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных
США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных - РИА Новости, 24.02.2023
США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных
США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных, говорится в опубликованном документе американского госдепа. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:35
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в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных, говорится в опубликованном документе американского госдепа. "Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостностность или политическую независимость Украины", - указано в заявлении.
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в мире, сша
В мире, США
17:35 24.02.2023
 
США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных

Госдеп США ввел визовые ограничения против 1219 российских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных, говорится в опубликованном документе американского госдепа.
"Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостностность или политическую независимость Украины", - указано в заявлении.
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