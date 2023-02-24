https://ria.ru/20230224/ogranicheniya-1854164680.html

США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных

США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных - РИА Новости, 24.02.2023

США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных

США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных, говорится в опубликованном документе американского госдепа. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:35

2023-02-24T17:35

2023-02-24T17:35

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных, говорится в опубликованном документе американского госдепа. "Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостностность или политическую независимость Украины", - указано в заявлении.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

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в мире, сша