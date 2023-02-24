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Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 24.02.2023
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Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 24.02.2023
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:39
2023-02-24T10:49
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы."Хомченко Юрий Васильевич - обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. а, в, е ч. 2 ст.105 УК РФ (об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом - ред.)", - рассказал собеседник агентства.Пресненскому суду предстоит рассмотреть ходатайство об аресте мужчины.Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
10:39 24.02.2023 (обновлено: 10:49 24.02.2023)
 
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение

Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"Хомченко Юрий Васильевич - обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. а, в, е ч. 2 ст.105 УК РФ (об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Пресненскому суду предстоит рассмотреть ходатайство об аресте мужчины.
Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.
Последствия пожара на пятом этаже общежития на улице Международная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 11:05
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели семи человек на пожаре в Москве
 
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