https://ria.ru/20230224/obvinenie-1854091274.html
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 24.02.2023
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:39
2023-02-24T10:39
2023-02-24T10:49
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы."Хомченко Юрий Васильевич - обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. а, в, е ч. 2 ст.105 УК РФ (об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом - ред.)", - рассказал собеседник агентства.Пресненскому суду предстоит рассмотреть ходатайство об аресте мужчины.Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.
https://realty.ria.ru/20230222/prokuratura-1853644827.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
10:39 24.02.2023 (обновлено: 10:49 24.02.2023)
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение
Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"Хомченко Юрий Васильевич - обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. а, в, е ч. 2 ст.105 УК РФ
(об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Пресненскому суду предстоит рассмотреть ходатайство об аресте мужчины.
Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.