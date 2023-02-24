https://ria.ru/20230224/obvinenie-1854091274.html

Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение

Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 24.02.2023

Поджигателю общежития в Москве предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:39

2023-02-24T10:39

2023-02-24T10:49

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы."Хомченко Юрий Васильевич - обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. а, в, е ч. 2 ст.105 УК РФ (об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом - ред.)", - рассказал собеседник агентства.Пресненскому суду предстоит рассмотреть ходатайство об аресте мужчины.Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.

https://realty.ria.ru/20230222/prokuratura-1853644827.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, россия