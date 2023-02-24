https://ria.ru/20230224/obuchenie-1854191758.html

Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США

Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США

Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:31

2023-02-24T20:31

2023-02-24T20:31

специальная военная операция на украине

в мире

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джон кирби

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Им (украинским военным) еще предстоит пройти половину пути, возможно, чуть больше половины", - сообщил он, комментируя сроки завершения обучения использованию Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, россия, украина, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков, нато