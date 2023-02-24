https://ria.ru/20230224/obuchenie-1854191758.html
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США
Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:31
2023-02-24T20:31
2023-02-24T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон кирби
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Им (украинским военным) еще предстоит пройти половину пути, возможно, чуть больше половины", - сообщил он, комментируя сроки завершения обучения использованию Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230223/pvo-1853997405.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Кирби, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США
Белый дом: украинские военные прошли уже половину срока обучения на системы Patriot