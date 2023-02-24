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Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/obuchenie-1854191758.html
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США
Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:31
2023-02-24T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон кирби
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Им (украинским военным) еще предстоит пройти половину пути, возможно, чуть больше половины", - сообщил он, комментируя сроки завершения обучения использованию Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Кирби, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
20:31 24.02.2023
 
Украинские военные прошли половину обучения на Patriot, заявили в США

Белый дом: украинские военные прошли уже половину срока обучения на системы Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Им (украинским военным) еще предстоит пройти половину пути, возможно, чуть больше половины", - сообщил он, комментируя сроки завершения обучения использованию Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 15:53
В минобороны Украины заявили о скором получении систем ПВО Patriot и SAMP/T
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжон КирбиСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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