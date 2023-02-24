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Жительница Ясиноватой в ДНР умерла от ранений после обстрела
Жительница Ясиноватой в ДНР умерла от ранений после обстрела - РИА Новости, 24.02.2023
Жительница Ясиноватой в ДНР умерла от ранений после обстрела
Жительница города Ясиноватая в ДНР умерла в больнице от ранений, полученных в пятницу в результате обстрела, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:36
2023-02-24T18:36
2023-02-24T18:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Жительница города Ясиноватая в ДНР умерла в больнице от ранений, полученных в пятницу в результате обстрела, сообщило представительство ДНР в СЦКК. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Ясиноватая: по улице Коцюбинского, 41 ранена женщина 1967 года рождения. К сожалению от полученных травм скончалась в больнице", - сообщило представительство в своём телеграм-канале.
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донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия
Жительница Ясиноватой в ДНР умерла от ранений после обстрела
Представительство ДНР: жительница Ясиноватой умерла от ранений после обстрела