07:34 24.02.2023 (обновлено: 07:36 24.02.2023)
Украинские войска за год более 1,3 тысячи раз обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за год более 1,3 тысячи раз обстреляли ЛНР, выпустив примерно 11,3 тысячи боеприпасов
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за год обстреляли более 1,3 тысячи раз территорию Луганской Народной Республики, выпустив более 11,3 тысячи боеприпасов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За год с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1378 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам Республики применено 11394 боеприпаса различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (44 ракеты), РСЗО HIMARS (696 ракет), РСЗО "Ольха" (четыре ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2889 снарядов, 155-мм артиллерийских орудий (242 снаряда), семь ударных БПЛА американского производства", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В результате обстрелов ЛНР со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения, среди них 30 детей. Разрушено и повреждено 3844 домостроения в 84 населенных пунктах республики. Повреждено 457 объектов гражданской инфраструктуры, включая 99 образовательных и 22 медицинских учреждений.