https://ria.ru/20230224/obstrel-1854076607.html

Украинские войска за год более 1,3 тысячи раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские войска за год более 1,3 тысячи раз обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска за год более 1,3 тысячи раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские войска за год обстреляли более 1,3 тысячи раз территорию Луганской Народной Республики, выпустив более 11,3 тысячи боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T07:34

2023-02-24T07:34

2023-02-24T07:36

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за год обстреляли более 1,3 тысячи раз территорию Луганской Народной Республики, выпустив более 11,3 тысячи боеприпасов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За год с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1378 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам Республики применено 11394 боеприпаса различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (44 ракеты), РСЗО HIMARS (696 ракет), РСЗО "Ольха" (четыре ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2889 снарядов, 155-мм артиллерийских орудий (242 снаряда), семь ударных БПЛА американского производства", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В результате обстрелов ЛНР со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения, среди них 30 детей. Разрушено и повреждено 3844 домостроения в 84 населенных пунктах республики. Повреждено 457 объектов гражданской инфраструктуры, включая 99 образовательных и 22 медицинских учреждений.

https://ria.ru/20230224/plan-1854074269.html

луганская народная республика

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происшествия, луганская народная республика, украина, сцкк