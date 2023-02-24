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Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2023
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Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков
Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2023
Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков
Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:17
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россия
дмитрий песков
владимир путин
донбасс
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава государства в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, цель которой - защита жителей Донбасса.На вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Донбасс, Политика
03:17 24.02.2023 (обновлено: 03:41 24.02.2023)
 
Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков

Песков: обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, цель которой - защита жителей Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 12:17Специальная военная операция на Украине
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
На вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДонбассПолитика
 
 
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