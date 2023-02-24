https://ria.ru/20230224/obraschenie-1854066911.html

Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков

Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2023

Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил Песков

Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:17

2023-02-24T03:17

2023-02-24T03:41

россия

дмитрий песков

владимир путин

донбасс

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава государства в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, цель которой - защита жителей Донбасса.На вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.

https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html

россия

донбасс

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россия, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, политика