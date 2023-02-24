https://ria.ru/20230224/obostrenie-1854165235.html

Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе

Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2023

Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе

Начатая Россией спецоперация на Украине сорвала планы Киева, которого Запад толкал на обострение в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:41

2023-02-24T17:41

2023-02-24T17:41

в мире

донбасс

россия

киев

денис пушилин

владимир путин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2ce3124f59e3ed343552071462c43aa.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Начатая Россией спецоперация на Украине сорвала планы Киева, которого Запад толкал на обострение в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Несмотря на какую-то кажущуюся дополнительную осведомленность - ощущения были, но, с учетом того, что решения принимались в достаточно непростых условиях... я это узнал из СМИ", - заявил Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ", отвечая на вопрос, когда он узнал о начале спецоперации. При этом для него это не было неожиданным, "потому что это все витало в воздухе", признался он. "Мы видели, сколько техники стянул противник (к линии разграничения на Донбассе, - ред.), сколько вооружений поставлено странами Запада, мы видели скопление личного состава. Поэтому эти все действия подтолкнули к началу эвакуационных мероприятий, потому что режим "ни мира, ни войны"... заканчивался. Было видно, что противник решился наконец, под давлением Запада, на силовой вариант решения конфликта", - добавил врио главы Донбасса. По его оценке, "задержка с этим решением привела бы для Донбасса к непоправимым последствиям". Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html

https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html

донбасс

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, россия, киев, денис пушилин, владимир путин, ситуация в днр и лнр