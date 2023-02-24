https://ria.ru/20230224/obostrenie-1854165235.html
Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе
Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2023
Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе
Начатая Россией спецоперация на Украине сорвала планы Киева, которого Запад толкал на обострение в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:41
2023-02-24T17:41
2023-02-24T17:41
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Начатая Россией спецоперация на Украине сорвала планы Киева, которого Запад толкал на обострение в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Несмотря на какую-то кажущуюся дополнительную осведомленность - ощущения были, но, с учетом того, что решения принимались в достаточно непростых условиях... я это узнал из СМИ", - заявил Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ", отвечая на вопрос, когда он узнал о начале спецоперации. При этом для него это не было неожиданным, "потому что это все витало в воздухе", признался он. "Мы видели, сколько техники стянул противник (к линии разграничения на Донбассе, - ред.), сколько вооружений поставлено странами Запада, мы видели скопление личного состава. Поэтому эти все действия подтолкнули к началу эвакуационных мероприятий, потому что режим "ни мира, ни войны"... заканчивался. Было видно, что противник решился наконец, под давлением Запада, на силовой вариант решения конфликта", - добавил врио главы Донбасса. По его оценке, "задержка с этим решением привела бы для Донбасса к непоправимым последствиям". Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html
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в мире, донбасс, россия, киев, денис пушилин, владимир путин, ситуация в днр и лнр
В мире, Донбасс, Россия, Киев, Денис Пушилин, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе
Врио главы ДНР Пушилин: год назад Запад толкал Киев на обострение в Донбассе
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости.
Начатая Россией спецоперация на Украине сорвала планы Киева, которого Запад толкал на обострение в Донбассе, заявил
врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Несмотря на какую-то кажущуюся дополнительную осведомленность - ощущения были, но, с учетом того, что решения принимались в достаточно непростых условиях... я это узнал из СМИ", - заявил Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ", отвечая на вопрос, когда он узнал о начале спецоперации.
При этом для него это не было неожиданным, "потому что это все витало в воздухе", признался он.
"Мы видели, сколько техники стянул противник (к линии разграничения на Донбассе, - ред.), сколько вооружений поставлено странами Запада, мы видели скопление личного состава. Поэтому эти все действия подтолкнули к началу эвакуационных мероприятий, потому что режим "ни мира, ни войны"... заканчивался. Было видно, что противник решился наконец, под давлением Запада, на силовой вариант решения конфликта", - добавил врио главы Донбасса.
По его оценке, "задержка с этим решением привела бы для Донбасса к непоправимым последствиям".
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.