https://ria.ru/20230224/oborudovanie-1854187312.html
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей - РИА Новости, 24.02.2023
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей
США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:01
2023-02-24T20:01
2023-02-24T20:01
в мире
сша
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "США готовятся по линии министерства энергетики доставить третью партию критически важного оборудования для энергосетей Украины", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов. Он добавил, что доставка данного оборудования ожидается уже к началу марта.
https://ria.ru/20230224/pomosch-1854125105.html
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в мире, сша, украина, джон кирби
В мире, США, Украина, Джон Кирби
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей
Белый дом: США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей