https://ria.ru/20230224/oborudovanie-1854187312.html

США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей

США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей - РИА Новости, 24.02.2023

США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей

США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:01

2023-02-24T20:01

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в мире

сша

украина

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "США готовятся по линии министерства энергетики доставить третью партию критически важного оборудования для энергосетей Украины", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов. Он добавил, что доставка данного оборудования ожидается уже к началу марта.

https://ria.ru/20230224/pomosch-1854125105.html

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в мире, сша, украина, джон кирби