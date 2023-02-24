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США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей - РИА Новости, 24.02.2023
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США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей - РИА Новости, 24.02.2023
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей
США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:01
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в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "США готовятся по линии министерства энергетики доставить третью партию критически важного оборудования для энергосетей Украины", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов. Он добавил, что доставка данного оборудования ожидается уже к началу марта.
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в мире, сша, украина, джон кирби
В мире, США, Украина, Джон Кирби
20:01 24.02.2023
 
США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей

Белый дом: США поставят Украине критически важное оборудование для ее энергосетей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США готовятся поставить Украине новую партию критически важного оборудования для поддержания работы ее энергосетей, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"США готовятся по линии министерства энергетики доставить третью партию критически важного оборудования для энергосетей Украины", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.
Он добавил, что доставка данного оборудования ожидается уже к началу марта.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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США начали предоставлять помощь Украине на 9,9 миллиарда долларов
 
В миреСШАУкраинаДжон Кирби
 
 
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