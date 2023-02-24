https://ria.ru/20230224/noch-1854162424.html

Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля

Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля - РИА Новости, 24.02.2023

Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что спал в ночь начала российской специальной военной операции на Украине, но его разбудил Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:12

2023-02-24T17:12

2023-02-24T17:16

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что спал в ночь начала российской специальной военной операции на Украине, но его разбудил Владимир Зеленский. Ранее в интервью агентству Франс Пресс генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, хоть и знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине. "Меня разбудил Зеленский", - рассказал Мишель изданию Politico. Как он отметил, Зеленский позвонил ему около трех часов ночи по брюссельскому времени. Издание отмечает, что Мишель сразу начал звонить премьер-министрам стран ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также рассказал, что его разбудили ранним утром 24 февраля. "Меня разбудили ранним утром 24 февраля 2022 года", - написал Боррель в Twitter. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html

https://ria.ru/20230217/evrosovet-1852669723.html

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