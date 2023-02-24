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Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля - РИА Новости, 24.02.2023
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Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля
Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля - РИА Новости, 24.02.2023
Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что спал в ночь начала российской специальной военной операции на Украине, но его разбудил Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:12
2023-02-24T17:16
в мире
украина
россия
донбасс
шарль мишель
владимир зеленский
жозеп боррель
евросовет
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что спал в ночь начала российской специальной военной операции на Украине, но его разбудил Владимир Зеленский. Ранее в интервью агентству Франс Пресс генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, хоть и знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине. "Меня разбудил Зеленский", - рассказал Мишель изданию Politico. Как он отметил, Зеленский позвонил ему около трех часов ночи по брюссельскому времени. Издание отмечает, что Мишель сразу начал звонить премьер-министрам стран ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также рассказал, что его разбудили ранним утром 24 февраля. "Меня разбудили ранним утром 24 февраля 2022 года", - написал Боррель в Twitter. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html
https://ria.ru/20230217/evrosovet-1852669723.html
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в мире, украина, россия, донбасс, шарль мишель, владимир зеленский, жозеп боррель, евросовет, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, Евросовет, Евросоюз, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:12 24.02.2023 (обновлено: 17:16 24.02.2023)
 
Глава Евросовета рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь на 24 февраля

Глава Евросовета Мишель рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь начала спецоперации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что спал в ночь начала российской специальной военной операции на Украине, но его разбудил Владимир Зеленский.
Ранее в интервью агентству Франс Пресс генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, хоть и знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 22:53
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
"Меня разбудил Зеленский", - рассказал Мишель изданию Politico.
Как он отметил, Зеленский позвонил ему около трех часов ночи по брюссельскому времени.
Издание отмечает, что Мишель сразу начал звонить премьер-министрам стран ЕС.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также рассказал, что его разбудили ранним утром 24 февраля.
"Меня разбудили ранним утром 24 февраля 2022 года", - написал Боррель в Twitter.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 13:56
Глава Евросовета заявил, что не отказывается от контактов с Путиным
 
В миреУкраинаРоссияДонбассШарль МишельВладимир ЗеленскийЖозеп БоррельЕвросоветЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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