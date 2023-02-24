https://ria.ru/20230224/neonatsizm-1854094929.html

Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши

Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши - РИА Новости, 24.02.2023

Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши

Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции и отодвинуть... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:57

2023-02-24T10:57

2023-02-24T13:18

в мире

специальная военная операция на украине

россия

польша

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции и отодвинуть границы угроз для России как можно дальше — даже если это будут границы Польши, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам", - написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230224/vragi-1854099136.html

россия

польша

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, украина, дмитрий медведев