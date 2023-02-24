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Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/neonatsizm-1854094929.html
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши
Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции и отодвинуть... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:57
2023-02-24T13:18
в мире
специальная военная операция на украине
россия
польша
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции и отодвинуть границы угроз для России как можно дальше — даже если это будут границы Польши, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам", - написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.
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в мире, россия, польша, украина, дмитрий медведев
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Медведев
10:57 24.02.2023 (обновлено: 13:18 24.02.2023)
 
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши

Зампред Совбеза Медведев призвал отодвинуть границы угроз для России вплоть до Польши

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции и отодвинуть границы угроз для России как можно дальше — даже если это будут границы Польши, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам", - написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.
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