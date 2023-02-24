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НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.02.2023
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НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.02.2023
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:08
2023-02-24T13:08
в мире
йенс столтенберг
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели. "Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта", - приводит слова Столтенберга агентство Anadolu. Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе.
https://ria.ru/20230224/nato-1854109604.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
13:08 24.02.2023
 
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии

Генсек НАТО сообщил о договоренности с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.
"Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта", - приводит слова Столтенберга агентство Anadolu.
Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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