https://ria.ru/20230224/nato-1854116992.html

НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии

НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.02.2023

НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:08

2023-02-24T13:08

2023-02-24T13:08

в мире

йенс столтенберг

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели. "Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта", - приводит слова Столтенберга агентство Anadolu. Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе.

https://ria.ru/20230224/nato-1854109604.html

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Ольга Фомченкова

в мире, йенс столтенберг, нато, турция, реджеп тайип эрдоган