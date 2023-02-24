https://ria.ru/20230224/nato-1854116992.html
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.02.2023
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:08
2023-02-24T13:08
2023-02-24T13:08
в мире
йенс столтенберг
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели. "Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта", - приводит слова Столтенберга агентство Anadolu. Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе.
https://ria.ru/20230224/nato-1854109604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
НАТО договорилась с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии
Генсек НАТО сообщил о договоренности с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции и Финляндии
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил
о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.
"Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта", - приводит слова Столтенберга агентство Anadolu.
Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе.