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Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки

Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки - РИА Новости, 24.02.2023

Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки

Боевые награды и подарки ко Дню защитника Отечества доставили бойцам ВС России на передовых позициях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T01:41

2023-02-24T01:41

2023-02-24T01:41

специальная военная операция на украине

ростовская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ 24 фев - РИА Новости. Боевые награды и подарки ко Дню защитника Отечества доставили бойцам ВС России на передовых позициях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА Новости. На одном из участков в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении церемония награждения боевыми наградами прошла прямо на передовых позициях. Некоторые из бойцов в этот день находятся на боевом посту. Медали, грамоты и ценные подарки, командиры вручали бойцам в окопах. Кроме того, солдатам были переданы поздравительные письма от школьников Ростовской области.

ростовская область

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2023

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ростовская область, вооруженные силы рф, безопасность