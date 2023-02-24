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Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки
Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки - РИА Новости, 24.02.2023
Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки
Боевые награды и подарки ко Дню защитника Отечества доставили бойцам ВС России на передовых позициях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T01:41
2023-02-24T01:41
2023-02-24T01:41
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ 24 фев - РИА Новости. Боевые награды и подарки ко Дню защитника Отечества доставили бойцам ВС России на передовых позициях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА Новости. На одном из участков в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении церемония награждения боевыми наградами прошла прямо на передовых позициях. Некоторые из бойцов в этот день находятся на боевом посту. Медали, грамоты и ценные подарки, командиры вручали бойцам в окопах. Кроме того, солдатам были переданы поздравительные письма от школьников Ростовской области.
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ростовская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцам ВС России на Запорожском направлении вручили награды и подарки
Военным на Запорожском направлении вручили награды и подарки ко Дню защитника Отечества