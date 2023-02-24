https://ria.ru/20230224/moskva-1854113384.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов - РИА Новости, 24.02.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов

Создатель оптического оборудования "Неорос" в рамках импортозамещения расширит производство высокоскоростных трансиверов и других электронных компонентов на... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:49

2023-02-24T12:49

2023-02-24T12:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3e4f3511bec272bc1a1539c3f4ff953.jpg

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Создатель оптического оборудования "Неорос" в рамках импортозамещения расширит производство высокоскоростных трансиверов и других электронных компонентов на площадке столичной ОЭЗ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что компания имеет статус резидента ОЭЗ с 2020 года, вложив за это время в развитие производства более 450 миллионов рублей. Только в прошлом году предприятие выпустило свыше ста тысяч различных высокоскоростных трансиверов.Как пояснил генеральный директор ООО "Неорос" Магомед Алиханов, помимо цифровых когерентных оптических приемопередатчиков, предприятие также начнет выпускать высокоскоростные трансиверы, используя появившуюся в мире совсем недавно прорывную технологию Chip-on-Board.Уточняется, что оптические трансиверы применяются для приема-передачи данных между рабочими станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. В свою очередь, высокоскоростные когерентные оптические средства связи обеспечивают увеличение скорости передачи данных, снижение энергопотребления и рост производительности приемопередатчиков. Так, созданные инженерами компании "Неорос" высокоскоростные оптические трансиверы способны обеспечить передачу данных со скоростью от 100 до 400 гигабит в секунду. Это первые подобные устройства, сделанные российской компанией от начала и до конца.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский