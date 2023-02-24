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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов - РИА Новости, 24.02.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов
Создатель оптического оборудования "Неорос" в рамках импортозамещения расширит производство высокоскоростных трансиверов и других электронных компонентов на... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:49
2023-02-24T12:49
2023-02-24T12:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Создатель оптического оборудования "Неорос" в рамках импортозамещения расширит производство высокоскоростных трансиверов и других электронных компонентов на площадке столичной ОЭЗ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что компания имеет статус резидента ОЭЗ с 2020 года, вложив за это время в развитие производства более 450 миллионов рублей. Только в прошлом году предприятие выпустило свыше ста тысяч различных высокоскоростных трансиверов.Как пояснил генеральный директор ООО "Неорос" Магомед Алиханов, помимо цифровых когерентных оптических приемопередатчиков, предприятие также начнет выпускать высокоскоростные трансиверы, используя появившуюся в мире совсем недавно прорывную технологию Chip-on-Board.Уточняется, что оптические трансиверы применяются для приема-передачи данных между рабочими станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. В свою очередь, высокоскоростные когерентные оптические средства связи обеспечивают увеличение скорости передачи данных, снижение энергопотребления и рост производительности приемопередатчиков. Так, созданные инженерами компании "Неорос" высокоскоростные оптические трансиверы способны обеспечить передачу данных со скоростью от 100 до 400 гигабит в секунду. Это первые подобные устройства, сделанные российской компанией от начала и до конца.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Создатель оптического оборудования "Неорос" в рамках импортозамещения расширит производство высокоскоростных трансиверов и других электронных компонентов на площадке столичной ОЭЗ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он напомнил, что компания имеет статус резидента ОЭЗ с 2020 года, вложив за это время в развитие производства более 450 миллионов рублей. Только в прошлом году предприятие выпустило свыше ста тысяч различных высокоскоростных трансиверов.
"Компания использует дополнительные 1,13 тысячи квадратных метров производственных площадей для расширения линейки основной продукции и для выпуска первых в России когерентных трансиверов. Производственные линии на дополнительных площадях планируется запустить летом 2023 года", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как пояснил генеральный директор ООО "Неорос" Магомед Алиханов, помимо цифровых когерентных оптических приемопередатчиков, предприятие также начнет выпускать высокоскоростные трансиверы, используя появившуюся в мире совсем недавно прорывную технологию Chip-on-Board.
Уточняется, что оптические трансиверы применяются для приема-передачи данных между рабочими станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. В свою очередь, высокоскоростные когерентные оптические средства связи обеспечивают увеличение скорости передачи данных, снижение энергопотребления и рост производительности приемопередатчиков. Так, созданные инженерами компании "Неорос" высокоскоростные оптические трансиверы способны обеспечить передачу данных со скоростью от 100 до 400 гигабит в секунду. Это первые подобные устройства, сделанные российской компанией от начала и до конца.