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Экипаж неисправного "Союза МС-22" пробудет на МКС до 27 сентября - РИА Новости, 24.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230224/mks-1854065901.html
Экипаж неисправного "Союза МС-22" пробудет на МКС до 27 сентября
Экипаж неисправного "Союза МС-22" пробудет на МКС до 27 сентября - РИА Новости, 24.02.2023
Экипаж неисправного "Союза МС-22" пробудет на МКС до 27 сентября
Экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября 2023 года, передает корреспондент... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:03
2023-02-24T03:07
наука
общество
технологии
сша
земля
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября 2023 года, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП). Как следует из информации, представленной на экране ЦУП, расстыковка корабля от станции и посадка в заданном районе запланированы на 27 сентября 2023 года. Из-за того что в их корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования, экипаж вернется на Землю на другом корабле — "Союзе МС-23". Его старт намечен на 3.24 мск 24 февраля, а стыковка со станцией — 26 февраля в 4.01 мск. Корабль причалит к Малому исследовательскому модулю (МИМ2) "Поиск", а в апреле 2023 года его перестыкуют на Узловой модуль (УМ) "Причал". Предполагается, что корабль проведет на орбите 215 суток, прежде чем на нем на Землю вернутся российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио. "Союз МС-23" летит не пустым, он доставит 429 килограммов дополнительных грузов: медицинские изделия, а также средства для уборки станции и обеспечения атмосферы. Кроме того, в корабль загрузили оборудование для научных экспериментов, белье и контейнеры с рационами питания. Практически сразу после стыковки космонавты начнут готовить новый корабль к возвращению. В частности, они переставят в него свои кресла.
https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html
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общество, технологии, сша, земля, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
Наука, Общество, Технологии, США, Земля, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС)
03:03 24.02.2023 (обновлено: 03:07 24.02.2023)
 
Экипаж неисправного "Союза МС-22" пробудет на МКС до 27 сентября

ЦУП: экипаж неисправного "Союза МС-22" пробудет на МКС до 27 сентября

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября 2023 года, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Как следует из информации, представленной на экране ЦУП, расстыковка корабля от станции и посадка в заданном районе запланированы на 27 сентября 2023 года.
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Из-за того что в их корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования, экипаж вернется на Землю на другом корабле — "Союзе МС-23". Его старт намечен на 3.24 мск 24 февраля, а стыковка со станцией — 26 февраля в 4.01 мск.
Корабль причалит к Малому исследовательскому модулю (МИМ2) "Поиск", а в апреле 2023 года его перестыкуют на Узловой модуль (УМ) "Причал".
Предполагается, что корабль проведет на орбите 215 суток, прежде чем на нем на Землю вернутся российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио.
"Союз МС-23" летит не пустым, он доставит 429 килограммов дополнительных грузов: медицинские изделия, а также средства для уборки станции и обеспечения атмосферы. Кроме того, в корабль загрузили оборудование для научных экспериментов, белье и контейнеры с рационами питания.
Практически сразу после стыковки космонавты начнут готовить новый корабль к возвращению. В частности, они переставят в него свои кресла.
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