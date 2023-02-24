https://ria.ru/20230224/minuta-1854183990.html

Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года

Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года - РИА Новости, 24.02.2023

Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил в Совбезе ООН минуту молчания в память о "жертвах агрессии" России, после чего члены Совбеза встали, однако после того, РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:42

2023-02-24T19:42

2023-02-24T19:42

в мире

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россия

дмитрий кулеба

василий небензя

антониу гутерреш

оон

совет безопасности оон

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ООН, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил в Совбезе ООН минуту молчания в память о "жертвах агрессии" России, после чего члены Совбеза встали, однако после того, как дипломаты и генсек ООН Антониу Гутерреш опустились в кресла постпред РФ Василий Небензя заявил, что встает в память о всех погибших с 2014 года. Весь Совет безопасности, в том числе украинская делегация во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой присоединилась к нему. "Мы встаем, чтобы почтить память всех жертв произошедшего на Украине, начиная с 2014 года, всех погибших. Любая жизнь бесценна, поэтому мы встаем в память о всех этих людях", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, василий небензя, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон