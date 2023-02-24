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Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года
Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года - РИА Новости, 24.02.2023
Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил в Совбезе ООН минуту молчания в память о "жертвах агрессии" России, после чего члены Совбеза встали, однако после того, РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:42
2023-02-24T19:42
2023-02-24T19:42
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил в Совбезе ООН минуту молчания в память о "жертвах агрессии" России, после чего члены Совбеза встали, однако после того, как дипломаты и генсек ООН Антониу Гутерреш опустились в кресла постпред РФ Василий Небензя заявил, что встает в память о всех погибших с 2014 года. Весь Совет безопасности, в том числе украинская делегация во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой присоединилась к нему. "Мы встаем, чтобы почтить память всех жертв произошедшего на Украине, начиная с 2014 года, всех погибших. Любая жизнь бесценна, поэтому мы встаем в память о всех этих людях", - сказал Небензя.
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, василий небензя, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года
Совбез ООН почтил память всех погибших на Украине с 2014 года минутой молчания