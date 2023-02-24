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ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2023
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https://ria.ru/20230224/minoborony-1854123521.html
ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2023
ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком направлении, в результате за сутки он потерял более 80 военных, 14 единиц... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:01
2023-02-24T16:39
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком направлении, в результате за сутки он потерял более 80 военных, 14 единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южнодонецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Водяного, Угледара, Пречистовки Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и Малиновки в Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов.
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россия, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:01 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
 
ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении

Группировка ВС России "Восток" поразила 80 украинских боевиков на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком направлении, в результате за сутки он потерял более 80 военных, 14 единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на южнодонецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Водяного, Угледара, Пречистовки Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и Малиновки в Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов.
Работа российских артиллеристов во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 13:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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