https://ria.ru/20230224/minoborony-1854123521.html

ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2023

ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком направлении, в результате за сутки он потерял более 80 военных, 14 единиц... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:01

2023-02-24T14:01

2023-02-24T16:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком направлении, в результате за сутки он потерял более 80 военных, 14 единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южнодонецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Водяного, Угледара, Пречистовки Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и Малиновки в Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов.

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854123081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность