14:01 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
ВС России уничтожили польскую установку "Krab" на Южнодонецком направлении
Группировка ВС России "Восток" поразила 80 украинских боевиков на Южнодонецком направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком направлении, в результате за сутки он потерял более 80 военных, 14 единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на южнодонецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Водяного, Угледара, Пречистовки Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и Малиновки в Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов.