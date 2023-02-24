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Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 24.02.2023
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Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 24.02.2023
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили
Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:07
2023-02-24T14:07
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервал движения поездов был временно увеличен из-за человека на пути. "Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
14:07 24.02.2023
 
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили

Движение на Кольцевой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПассажиры на эскалаторе станции метро
Пассажиры на эскалаторе станции метро - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пассажиры на эскалаторе станции метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее интервал движения поездов был временно увеличен из-за человека на пути.
"Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Электродепо - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 14:15
Электродепо "Южное" метро Москвы в 2024 году заработает в полном объеме
 
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