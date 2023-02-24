https://ria.ru/20230224/metro-1854124273.html

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 24.02.2023

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили

Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:07

2023-02-24T14:07

2023-02-24T14:07

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервал движения поездов был временно увеличен из-за человека на пути. "Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230214/elektrodepo-1851937889.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия