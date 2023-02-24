https://ria.ru/20230224/metro-1854124273.html
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 24.02.2023
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили
Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:07
2023-02-24T14:07
2023-02-24T14:07
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a38e7cf15734dcb15eb4c77a09cec2c5.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервал движения поездов был временно увеличен из-за человека на пути. "Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230214/elektrodepo-1851937889.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_017e7a84eea280da36e5437efc7d06cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили
Движение на Кольцевой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком