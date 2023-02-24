https://ria.ru/20230224/metro-1854121999.html
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 24.02.2023
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на кольцевой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:48
2023-02-24T13:48
2023-02-24T13:48
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776573258_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d1fae306fcb19404609e9a39a058f2f1.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на кольцевой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Сейчас движение вводится в график.
https://ria.ru/20230221/poezd-1853326332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776573258_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_08fb58d1be35712afe5ef38ad627f2d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути