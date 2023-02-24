https://ria.ru/20230224/metro-1854121999.html

На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов

На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 24.02.2023

На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на кольцевой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:48

2023-02-24T13:48

2023-02-24T13:48

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на кольцевой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Сейчас движение вводится в график.

https://ria.ru/20230221/poezd-1853326332.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия