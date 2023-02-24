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Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину
Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 24.02.2023
Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину
Министерство обороны Германии дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит ещё четыре боевой машины данной модели, сообщает ведомство... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:19
2023-02-24T18:19
2023-02-24T18:44
специальная военная операция на украине
германия
украина
в мире
борис писториус
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны Германии дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит ещё четыре боевой машины данной модели, сообщает ведомство в пятницу."Министр обороны Борис Писториус принял решение отдать Украине ещё четыре танка Leopard 2 A6 из состава бундесвер", - сообщает министерство в своём Twitter-аккаунте.Тем самым общее количество поставляемых танков данной модели достигнет 18 единиц.Суммарно с поставками данного танка из других стран "танкового альянса", общее количество составит 30 единиц и будет соответствовать одному танковому батальону, поясняют в министерстве.
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германия, украина, в мире, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, В мире, Борис Писториус
18:19 24.02.2023 (обновлено: 18:44 24.02.2023)
Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину
Минобороны: Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину