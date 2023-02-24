https://ria.ru/20230224/kurs-1854136648.html

Курс юаня подскочил выше 11 рублей впервые с 29 апреля

Курс юаня подскочил выше 11 рублей впервые с 29 апреля - РИА Новости, 24.02.2023

Курс юаня подскочил выше 11 рублей впервые с 29 апреля

Курс рубля усиливает снижение, курс юаня подскочил выше 11 рублей, впервые с 29 апреля, евро торгуется в районе 80,5 рубля, доллар - 76,2 рубля, после новостей... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:05

2023-02-24T15:05

2023-02-24T15:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, курс юаня подскочил выше 11 рублей, впервые с 29 апреля, евро торгуется в районе 80,5 рубля, доллар - 76,2 рубля, после новостей о новых международных санкциях, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 15.15 мск растёт на 8 копеек, до 10,98 рубля, а минутами ранее он поднимался до 11,01 рубля – максимума с 29 апреля. Курс евро в то же время растет на 1,14 рубля, до 80,54 рубля, курс доллара - на 1,22 рубля, до 76,22 рубля.Великобритания ранее в пятницу расширила санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург" и МТС-банка, это следует из заявления на сайте британского правительства. Кроме того, затем американский Белый Дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семёрки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине."Ослабление рубля в пятницу можно объяснить и тем, что на международном рынке "растет" доллар: в частности, евро уже опустился ниже отметки 1,06 доллара. Кроме того, сегодня праздничный день, поэтому на рынке отсутствуют экспортеры, но присутствуют розничные инвесторы, которые в большинстве склонны играть против рубля, особенно после того, как курс превысил отметку 75 рублей за доллар", - комментирует Алексей Михеев из компании "ВТБ мои инвестиции".Налоговый период при этом пока не оказывает заметного влияния на динамику рубля, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Доллар, евро и юань на закрытие пятницы ожидаются в районе: 74,5–76 рубля, 79–81 рубль и 10,8–11 рубля соответственно, добавляет она."Однако в марте экспортеры должны будут выплачивать крупные квартальные выплаты. При этом в последние недели экспортеры явно занимали выжидательную позицию на рынке. Полагаем, что экспортеры вернутся на рынок на следующей неделе, рубль начнет "расти", и курс может вернуться к 70-71 рубль за доллар в марте", - заключает Михеев.

https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, китай