https://ria.ru/20230224/krym-1854089278.html
Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки навредить Крыму
Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки навредить Крыму - РИА Новости, 24.02.2023
Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки навредить Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности вооруженных сил пресечь попытки киевских властей навредить полуострову и его жителям. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:26
2023-02-24T10:26
2023-02-24T10:26
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
владимир путин
донбасс
киев
россия
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности вооруженных сил пресечь попытки киевских властей навредить полуострову и его жителям. "Для нас очевидно, что если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований. На протяжении года нацисты не раз пытались нанести вред крымчанам любыми доступными им способами: от попыток диверсий и налетов беспилотников до теракта на Крымском мосту. Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши Вооруженные Силы к этому готовы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, одним из первых результатов спецоперации стало разблокирование Северо-Крымского канала. Заработал сухопутный коридор. "Все это, конечно, позитивно скажется на экономическом развитии Крыма и новых регионов", - подчеркнул глава республики. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230223/krym-1853998868.html
https://ria.ru/20230222/krym-1853695314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), владимир путин, донбасс, киев, россия, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Донбасс, Киев, Россия, Республика Крым, Безопасность
Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки навредить Крыму
Глава Крыма Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки Киева навредить полуострову
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил
о готовности вооруженных сил пресечь попытки киевских властей навредить полуострову и его жителям.
"Для нас очевидно, что если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований. На протяжении года нацисты не раз пытались нанести вред крымчанам любыми доступными им способами: от попыток диверсий и налетов беспилотников до теракта на Крымском мосту. Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши Вооруженные Силы к этому готовы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, одним из первых результатов спецоперации стало разблокирование Северо-Крымского канала. Заработал сухопутный коридор.
"Все это, конечно, позитивно скажется на экономическом развитии Крыма и новых регионов", - подчеркнул глава республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".