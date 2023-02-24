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Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики - РИА Новости, 24.02.2023
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Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики
Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики - РИА Новости, 24.02.2023
Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит обсуждения по статусу Корсики, которые могут быть закреплены в конституции на исходе будущего лета,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:36
2023-02-24T16:36
в мире
корсика
франция
эммануэль макрон
средиземноморье
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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит обсуждения по статусу Корсики, которые могут быть закреплены в конституции на исходе будущего лета, сообщило агентство Франс Пресс. "Эммануэль Макрон заявил депутатам, что у него нет ни табу, ни предопределённого решения в отношении будущего статуса Корсики, добавив, что он готов на внесение изменений в своей конституционной реформе после лета", - сообщило СМИ. Отмечается, что переговорщики должны "сформулировать предложения, которые должны вписаться в проект конституционной реформы, которую президент хочет провести после лета", чтобы представить ее к обсуждению в 2023-2024 годах. Неприемлемым для правительства остается вопрос о выходе Корсики из состава республики. Четвертый по величине остров Средиземноморья - Корсика - за свою долгую историю много раз переходил из рук в руки. В 1755 году остров в очередной раз стал свободным, на нем была провозглашена Корсиканская республика. Но уже в 1768 году Корсика окончательно вошла в состав Франции. На протяжении многих лет остров пытается добиться автономии. В числе наиболее приоритетных вопросов корсиканских лидеров: получение законодательных полномочий в экономической и социальной областях, признание корсиканского языка официальным, амнистия для борцов за независимость - членов Фронта национального освобождения Корсики (FNLC), некоторые из которых находятся в розыске или за решеткой. Жиль Симеони, лидер партии "За Корсику", одержавшей победу на выборах в 2017 году, заявлял, что Корсика стремится именно к автономии, а не к независимости. В феврале 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса, отказался от пересмотра системы налогообложения и отверг предложения по признанию корсиканского языка официальным.
https://ria.ru/20210916/korsika-1750345373.html
https://ria.ru/20230224/makron-1854104627.html
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в мире, корсика, франция, эммануэль макрон, средиземноморье
В мире, Корсика, Франция, Эммануэль Макрон, Средиземноморье
16:36 24.02.2023
 
Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики

Макрон заявил, что готов внести конституционные изменения по статусу Корсики к осени

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит обсуждения по статусу Корсики, которые могут быть закреплены в конституции на исходе будущего лета, сообщило агентство Франс Пресс.
"Эммануэль Макрон заявил депутатам, что у него нет ни табу, ни предопределённого решения в отношении будущего статуса Корсики, добавив, что он готов на внесение изменений в своей конституционной реформе после лета", - сообщило СМИ.
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Отмечается, что переговорщики должны "сформулировать предложения, которые должны вписаться в проект конституционной реформы, которую президент хочет провести после лета", чтобы представить ее к обсуждению в 2023-2024 годах.
Неприемлемым для правительства остается вопрос о выходе Корсики из состава республики.
Четвертый по величине остров Средиземноморья - Корсика - за свою долгую историю много раз переходил из рук в руки. В 1755 году остров в очередной раз стал свободным, на нем была провозглашена Корсиканская республика. Но уже в 1768 году Корсика окончательно вошла в состав Франции.
На протяжении многих лет остров пытается добиться автономии. В числе наиболее приоритетных вопросов корсиканских лидеров: получение законодательных полномочий в экономической и социальной областях, признание корсиканского языка официальным, амнистия для борцов за независимость - членов Фронта национального освобождения Корсики (FNLC), некоторые из которых находятся в розыске или за решеткой.
Жиль Симеони, лидер партии "За Корсику", одержавшей победу на выборах в 2017 году, заявлял, что Корсика стремится именно к автономии, а не к независимости.
В феврале 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса, отказался от пересмотра системы налогообложения и отверг предложения по признанию корсиканского языка официальным.
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