https://ria.ru/20230224/korsiki-1854157091.html

Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики

Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики - РИА Новости, 24.02.2023

Макрон рассказал, когда внесут конституционные изменения по статусу Корсики

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит обсуждения по статусу Корсики, которые могут быть закреплены в конституции на исходе будущего лета,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:36

2023-02-24T16:36

2023-02-24T16:36

в мире

корсика

франция

эммануэль макрон

средиземноморье

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит обсуждения по статусу Корсики, которые могут быть закреплены в конституции на исходе будущего лета, сообщило агентство Франс Пресс. "Эммануэль Макрон заявил депутатам, что у него нет ни табу, ни предопределённого решения в отношении будущего статуса Корсики, добавив, что он готов на внесение изменений в своей конституционной реформе после лета", - сообщило СМИ. Отмечается, что переговорщики должны "сформулировать предложения, которые должны вписаться в проект конституционной реформы, которую президент хочет провести после лета", чтобы представить ее к обсуждению в 2023-2024 годах. Неприемлемым для правительства остается вопрос о выходе Корсики из состава республики. Четвертый по величине остров Средиземноморья - Корсика - за свою долгую историю много раз переходил из рук в руки. В 1755 году остров в очередной раз стал свободным, на нем была провозглашена Корсиканская республика. Но уже в 1768 году Корсика окончательно вошла в состав Франции. На протяжении многих лет остров пытается добиться автономии. В числе наиболее приоритетных вопросов корсиканских лидеров: получение законодательных полномочий в экономической и социальной областях, признание корсиканского языка официальным, амнистия для борцов за независимость - членов Фронта национального освобождения Корсики (FNLC), некоторые из которых находятся в розыске или за решеткой. Жиль Симеони, лидер партии "За Корсику", одержавшей победу на выборах в 2017 году, заявлял, что Корсика стремится именно к автономии, а не к независимости. В феврале 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса, отказался от пересмотра системы налогообложения и отверг предложения по признанию корсиканского языка официальным.

https://ria.ru/20210916/korsika-1750345373.html

https://ria.ru/20230224/makron-1854104627.html

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в мире, корсика, франция, эммануэль макрон, средиземноморье