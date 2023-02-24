https://ria.ru/20230224/koronavirus-1854101877.html

В Москве за сутки госпитализировали 108 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 108 больных COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 108 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2 250 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:30

2023-02-24T11:30

2023-02-24T11:30

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 250 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2250, госпитализированы 108 человек, выздоровели 2867 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2947 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 411 541 случай коронавируса, выздоровели 3 211 298 человек, умерли 48 157 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19