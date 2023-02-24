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В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230224/koronavirus-1854096982.html
В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2023
В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 786 пациентов с COVID-19, на 51,8% меньше, чем накануне, выздоровели 12 618 человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:05
2023-02-24T11:05
распространение коронавируса
общество
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россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 786 пациентов с COVID-19, на 51,8% меньше, чем накануне, выздоровели 12 618 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 24 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 51,8% ... Выздоровело за сутки 12 618 человек, или на 16% меньше в сравнении с 23 февраля 2023 годом", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах РФ, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны."Выявлено 13 829 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:05 24.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 13 829 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 786 пациентов с COVID-19, на 51,8% меньше, чем накануне, выздоровели 12 618 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 24 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 51,8% ... Выздоровело за сутки 12 618 человек, или на 16% меньше в сравнении с 23 февраля 2023 годом", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах РФ, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.
"Выявлено 13 829 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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