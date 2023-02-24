https://ria.ru/20230224/koronavirus-1854096982.html

В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2023

В России за сутки госпитализировали 786 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 786 пациентов с COVID-19, на 51,8% меньше, чем накануне, выздоровели 12 618 человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:05

2023-02-24T11:05

2023-02-24T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 786 пациентов с COVID-19, на 51,8% меньше, чем накануне, выздоровели 12 618 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 24 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 51,8% ... Выздоровело за сутки 12 618 человек, или на 16% меньше в сравнении с 23 февраля 2023 годом", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах РФ, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны."Выявлено 13 829 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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