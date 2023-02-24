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В Совфеде заявили, что США стремятся разжечь конфликты вокруг России - РИА Новости, 24.02.2023
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В Совфеде заявили, что США стремятся разжечь конфликты вокруг России
В Совфеде заявили, что США стремятся разжечь конфликты вокруг России - РИА Новости, 24.02.2023
В Совфеде заявили, что США стремятся разжечь конфликты вокруг России
Вашингтон стремится разжечь прежние конфликты вокруг России, настроить против нашей страны бывшие советские республики, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:24
2023-02-24T16:24
в мире
россия
украина
сша
сергей цеков
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МОСКВА. 24 фев – РИА Новости. Вашингтон стремится разжечь прежние конфликты вокруг России, настроить против нашей страны бывшие советские республики, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. "США стремятся разжечь конфликты вокруг России. Они хотели бы настроить против РФ бывшие советские республики, но откровенную враждебность проявляют только страны Балтии. Хотели бы конфликта между Грузией и Абхазией, Южной Осетией, хотели бы обострения ситуации вокруг Приднестровья", - сказал политик РИА Новости. Однако, по Приднестровью, по мнению Цекова, американцы "хотели бы, чтобы этот конфликт возник по инициативе молдавского руководства, США будут подталкивать Молдавию к этому". При этом сенатор не исключил "провокаций со стороны Украины и Запада в отношении Приднестровья". Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230224/pooruzhenie-1854147591.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей цеков
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Цеков
16:24 24.02.2023
 
В Совфеде заявили, что США стремятся разжечь конфликты вокруг России

Сенатор Цеков: США разжигают конфликты и настраивают против России страны бывшего СССР

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА. 24 фев – РИА Новости. Вашингтон стремится разжечь прежние конфликты вокруг России, настроить против нашей страны бывшие советские республики, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"США стремятся разжечь конфликты вокруг России. Они хотели бы настроить против РФ бывшие советские республики, но откровенную враждебность проявляют только страны Балтии. Хотели бы конфликта между Грузией и Абхазией, Южной Осетией, хотели бы обострения ситуации вокруг Приднестровья", - сказал политик РИА Новости.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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США сконцентрировались на передаче Украине танков и боевых машин
Однако, по Приднестровью, по мнению Цекова, американцы "хотели бы, чтобы этот конфликт возник по инициативе молдавского руководства, США будут подталкивать Молдавию к этому".
При этом сенатор не исключил "провокаций со стороны Украины и Запада в отношении Приднестровья".
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*.
В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.
* Запрещенная в России террористическая организация
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