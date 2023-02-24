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Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию - РИА Новости, 24.02.2023
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Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию
Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию - РИА Новости, 24.02.2023
Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию
Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию на Украине, заявила Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:40
2023-02-24T14:40
в мире
франция
марин ле пен
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию на Украине, заявила Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте. "Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по миру (на Украине), которая даст... перспективу скорого и мирного завершения этого конфликта", - написала политик в открытом письме, которое опубликовала в Twitter. Он отметила, что "стремление к миру не является актом повиновения, если это отвечает интересам мира и человечества". "Часто гораздо сложнее выстраивать мир, чем поддаться течению событий, впасть в логику "блокового мышления" или нерациональных эмоций. Дело великих держав – смочь выбраться из них и со спокойным авторитетом найти дипломатические пути", - написала Ле Пен. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, добавив, что это "его ответственность". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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в мире, франция, марин ле пен, владимир путин, эммануэль макрон, москва, киев
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Москва, Киев
14:40 24.02.2023
 
Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию

Ле Пен заявила, что Франция должна организовать конференцию по украинскому урегулированию

© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию на Украине, заявила Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте.
"Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по миру (на Украине), которая даст... перспективу скорого и мирного завершения этого конфликта", - написала политик в открытом письме, которое опубликовала в Twitter.
Люди на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 04:43
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад
Он отметила, что "стремление к миру не является актом повиновения, если это отвечает интересам мира и человечества".
"Часто гораздо сложнее выстраивать мир, чем поддаться течению событий, впасть в логику "блокового мышления" или нерациональных эмоций. Дело великих держав – смочь выбраться из них и со спокойным авторитетом найти дипломатические пути", - написала Ле Пен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, добавив, что это "его ответственность".
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 21:42
Россия ждет ответа от Франции по работе над новым ДСНВ, заявил посол
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 10:11
В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям
 
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