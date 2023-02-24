https://ria.ru/20230224/konferentsiya-1854130713.html

Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию

Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию - РИА Новости, 24.02.2023

Ле Пен призвала Францию открыть конференцию по украинскому урегулированию

Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию на Украине, заявила Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:40

2023-02-24T14:40

2023-02-24T14:40

в мире

франция

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию на Украине, заявила Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте. "Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по миру (на Украине), которая даст... перспективу скорого и мирного завершения этого конфликта", - написала политик в открытом письме, которое опубликовала в Twitter. Он отметила, что "стремление к миру не является актом повиновения, если это отвечает интересам мира и человечества". "Часто гораздо сложнее выстраивать мир, чем поддаться течению событий, впасть в логику "блокового мышления" или нерациональных эмоций. Дело великих держав – смочь выбраться из них и со спокойным авторитетом найти дипломатические пути", - написала Ле Пен. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, добавив, что это "его ответственность". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230224/podderzhka-1854069355.html

https://ria.ru/20230223/soglashenie-1854047274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, марин ле пен, владимир путин, эммануэль макрон, москва, киев