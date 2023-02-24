https://ria.ru/20230224/kommunikatsii-1854209296.html

Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными

Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными - РИА Новости, 24.02.2023

Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными

Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T23:06

2023-02-24T23:06

2023-02-24T23:09

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россия

китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."На мой взгляд, важно, абсолютно важно сохранять открытыми каналы коммуникаций как с Россией, так и с Китаем", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

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китай

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сша, россия, китай, министерство обороны сша, политика