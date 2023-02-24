Рейтинг@Mail.ru
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/kommunikatsii-1854209296.html
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными - РИА Новости, 24.02.2023
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными
Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:06
2023-02-24T23:09
сша
россия
китай
министерство обороны сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844487213_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d1c823f57b7333a2428b2d561fc326ca.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."На мой взгляд, важно, абсолютно важно сохранять открытыми каналы коммуникаций как с Россией, так и с Китаем", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844487213_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_246956fc1c5dabf6abb471ee191c2e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, китай, министерство обороны сша, политика
США, Россия, Китай, Министерство обороны США, Политика
23:06 24.02.2023 (обновлено: 23:09 24.02.2023)
 
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными

Пентагон: военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"На мой взгляд, важно, абсолютно важно сохранять открытыми каналы коммуникаций как с Россией, так и с Китаем", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
Флаги США и Китая на фоне здания конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00
Запад провел перед Китаем русскую красную линию
 
СШАРоссияКитайМинистерство обороны СШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала