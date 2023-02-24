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Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными - РИА Новости, 24.02.2023
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными
Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:06
2023-02-24T23:06
2023-02-24T23:09
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США считают "абсолютно важным" сохранение открытыми каналов коммуникаций с Россией и Китаем, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."На мой взгляд, важно, абсолютно важно сохранять открытыми каналы коммуникаций как с Россией, так и с Китаем", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
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США, Россия, Китай, Министерство обороны США, Политика
23:06 24.02.2023 (обновлено: 23:09 24.02.2023)
Военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными
Пентагон: военные США назвали сохранение каналов коммуникации с Россией и КНР важными