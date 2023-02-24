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МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий - РИА Новости, 24.02.2023
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МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий
МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий - РИА Новости, 24.02.2023
МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий
Дальнейшие провокации США по отношению к Северной Корее могут быть восприняты как объявление войны, говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T08:48
2023-02-24T10:57
в мире
корейский полуостров
кндр (северная корея)
сша
южная корея
оон
министерство обороны сша
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СЕУЛ, 24 фев — РИА Новости. Дальнейшие провокации США по отношению к Северной Корее могут быть восприняты как объявление войны, говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гына, опубликованном ЦТАК. Дипломат обратил внимание на состоявшееся в начале недели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе Японии из-за последних северокорейских ракетных пусков. Пхеньян считает возмутительным сам факт обсуждения в Совбезе "законного права суверенного государства на самозащиту" и решительно осуждает созыв заседания.Квон Чжон Гын напомнил, что в ответ на пуск ракет США и Южная Корея провели учения по применению средств расширенного сдерживания — фактически "репетицию ядерной войны" против Северной Кореи. Кроме того, они организуют посещение базы американских атомных подлодок и привлекают стратегические вооружения к учениям на Корейском полуострове. Пхеньян считает это "непростительным вызовом", тем более что Вашингтон игнорирует его позицию и в одностороннем порядке укрепляет свой военный альянс, но отрицает право Северной Кореи на самозащиту. "Единственный способ разорвать порочный круг обострения военной напряженности на Корейском полуострове и вокруг него — принять четкие действенные меры, включая отказ США от обещания размещения стратегических средств в Южной Корее и прекращение всяческих объединенных военных учений, направленных против КНДР. США должны зарубить себе на носу, что дальнейшее продолжение их враждебных и провокационных актов против КНДР вопреки нашим неоднократным протестам и предостережениям может считаться объявлением войны против КНДР", — говорится в заявлении. Кроме того, Квон Чжон Гын пригрозил контрмерами и Совбезу ООН, если он продолжит быть "инструментом для давления" и вместо осуждения США будет обсуждать законное право КНДР на самооборону. С начала года Северная Корея запускала ракеты уже четыре раза. В частности, 18 февраля состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая пролетела 989 километров и упала в Японское море, а два дня спустя — еще двух ракет дальностью 100 и 50 километров. В ответ Южная Корея и США 19 февраля провели учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков, а 22 февраля — командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания. Кроме того, на март запланированы маневры, для которых к берегам Южной Кореи может прибыть американский атомный авианосец.Ракетные пуски КНДР обсуждались на Совете Безопасности ООН 21 февраля. США, Франция, Великобритания, Япония и еще несколько стран осудили действия Пхеньяна и призвали его к дипломатии. Россия и Китай к этому заявлению не присоединились.
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https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html
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корейский полуостров
кндр (северная корея)
сша
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в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), сша, южная корея, оон, министерство обороны сша
В мире, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), США, Южная Корея, ООН, Министерство обороны США
08:48 24.02.2023 (обновлено: 10:57 24.02.2023)
 
МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий

КНДР может посчитать дальнейшие враждебные действия со стороны США объявлением войны

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 фев — РИА Новости. Дальнейшие провокации США по отношению к Северной Корее могут быть восприняты как объявление войны, говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гына, опубликованном ЦТАК.
Дипломат обратил внимание на состоявшееся в начале недели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе Японии из-за последних северокорейских ракетных пусков. Пхеньян считает возмутительным сам факт обсуждения в Совбезе "законного права суверенного государства на самозащиту" и решительно осуждает созыв заседания.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 00:22
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет
Квон Чжон Гын напомнил, что в ответ на пуск ракет США и Южная Корея провели учения по применению средств расширенного сдерживания — фактически "репетицию ядерной войны" против Северной Кореи. Кроме того, они организуют посещение базы американских атомных подлодок и привлекают стратегические вооружения к учениям на Корейском полуострове. Пхеньян считает это "непростительным вызовом", тем более что Вашингтон игнорирует его позицию и в одностороннем порядке укрепляет свой военный альянс, но отрицает право Северной Кореи на самозащиту.
"Единственный способ разорвать порочный круг обострения военной напряженности на Корейском полуострове и вокруг него — принять четкие действенные меры, включая отказ США от обещания размещения стратегических средств в Южной Корее и прекращение всяческих объединенных военных учений, направленных против КНДР. США должны зарубить себе на носу, что дальнейшее продолжение их враждебных и провокационных актов против КНДР вопреки нашим неоднократным протестам и предостережениям может считаться объявлением войны против КНДР", — говорится в заявлении.
Кроме того, Квон Чжон Гын пригрозил контрмерами и Совбезу ООН, если он продолжит быть "инструментом для давления" и вместо осуждения США будет обсуждать законное право КНДР на самооборону.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 08:24
КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт
С начала года Северная Корея запускала ракеты уже четыре раза. В частности, 18 февраля состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая пролетела 989 километров и упала в Японское море, а два дня спустя — еще двух ракет дальностью 100 и 50 километров.
В ответ Южная Корея и США 19 февраля провели учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков, а 22 февраля — командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания. Кроме того, на март запланированы маневры, для которых к берегам Южной Кореи может прибыть американский атомный авианосец.
Ракетные пуски КНДР обсуждались на Совете Безопасности ООН 21 февраля. США, Франция, Великобритания, Япония и еще несколько стран осудили действия Пхеньяна и призвали его к дипломатии. Россия и Китай к этому заявлению не присоединились.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 00:14
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В миреКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)СШАЮжная КореяООНМинистерство обороны США
 
 
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