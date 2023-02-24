https://ria.ru/20230224/kndr-1854080329.html

МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий

МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий - РИА Новости, 24.02.2023

МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий

Дальнейшие провокации США по отношению к Северной Корее могут быть восприняты как объявление войны, говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:48

2023-02-24T08:48

2023-02-24T10:57

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

сша

южная корея

оон

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103425/99/1034259977_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_be2b2d1544888f0a3b9b84aa84456786.jpg

СЕУЛ, 24 фев — РИА Новости. Дальнейшие провокации США по отношению к Северной Корее могут быть восприняты как объявление войны, говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гына, опубликованном ЦТАК. Дипломат обратил внимание на состоявшееся в начале недели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе Японии из-за последних северокорейских ракетных пусков. Пхеньян считает возмутительным сам факт обсуждения в Совбезе "законного права суверенного государства на самозащиту" и решительно осуждает созыв заседания.Квон Чжон Гын напомнил, что в ответ на пуск ракет США и Южная Корея провели учения по применению средств расширенного сдерживания — фактически "репетицию ядерной войны" против Северной Кореи. Кроме того, они организуют посещение базы американских атомных подлодок и привлекают стратегические вооружения к учениям на Корейском полуострове. Пхеньян считает это "непростительным вызовом", тем более что Вашингтон игнорирует его позицию и в одностороннем порядке укрепляет свой военный альянс, но отрицает право Северной Кореи на самозащиту. "Единственный способ разорвать порочный круг обострения военной напряженности на Корейском полуострове и вокруг него — принять четкие действенные меры, включая отказ США от обещания размещения стратегических средств в Южной Корее и прекращение всяческих объединенных военных учений, направленных против КНДР. США должны зарубить себе на носу, что дальнейшее продолжение их враждебных и провокационных актов против КНДР вопреки нашим неоднократным протестам и предостережениям может считаться объявлением войны против КНДР", — говорится в заявлении. Кроме того, Квон Чжон Гын пригрозил контрмерами и Совбезу ООН, если он продолжит быть "инструментом для давления" и вместо осуждения США будет обсуждать законное право КНДР на самооборону. С начала года Северная Корея запускала ракеты уже четыре раза. В частности, 18 февраля состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая пролетела 989 километров и упала в Японское море, а два дня спустя — еще двух ракет дальностью 100 и 50 километров. В ответ Южная Корея и США 19 февраля провели учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков, а 22 февраля — командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания. Кроме того, на март запланированы маневры, для которых к берегам Южной Кореи может прибыть американский атомный авианосец.Ракетные пуски КНДР обсуждались на Совете Безопасности ООН 21 февраля. США, Франция, Великобритания, Япония и еще несколько стран осудили действия Пхеньяна и призвали его к дипломатии. Россия и Китай к этому заявлению не присоединились.

https://ria.ru/20230224/kndr-1854060568.html

https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html

https://ria.ru/20230221/knr-1853303729.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

сша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), сша, южная корея, оон, министерство обороны сша