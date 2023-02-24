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Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве - РИА Новости, 24.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230224/kino-1854123937.html
Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве
Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве - РИА Новости, 24.02.2023
Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве
Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве в пятницу и продлится до 26 февраля - в его программе 25... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:05
2023-02-24T20:41
культура
донбасс
россия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве в пятницу и продлится до 26 февраля - в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе фестиваля. Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля. В рамках фестиваля состоятся премьерные показы 25 фильмов о героях специальной военной операции, встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы с лидерами индустрии. Фестиваль откроется премьерой - режиссеры документального канала RT Олег Некишев и Михаил Буров представят фильм "Пацаны батальона "Восток". Картина расскажет о нескольких днях из жизни бойцов, восемь лет отстаивающих независимость Донбасса. Фильм снимался на передовой, в 300 метрах от позиций противника, авторы работали вместе с героями под минометными обстрелами. Фильм Айгуль Ербуловой "Братья" расскажет о формировании добровольческих батальонов и причинах, побудивших вчерашних программистов, бизнесменов и рабочих добровольно пойти на фронт. Гостям фестиваля также покажут картину-стихотворение "Красный ноябрь" Семена Пегова, созданную на основе цикла стихов поэта и военкора, ленту "Один шаг" Екатерины Китайцевой о героях СВО, получивших тяжелые ранения и мужественно преодолевающих трудности и фильм Татьяны Борщ "Поэтому я здесь" с историями журналистов из Европы, приехавших в Донбасс вопреки угрозам преследования в своих странах. Зрители также увидят ленту Макса Фадеева и Сергея Белоуса "Призраки. Солдаты забытой войны" о бойцах и командирах легендарного батальона "Призрак", который несколько лет держал линию фронта поселка Донецкий. Пройдет показ фильма французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс" о жизни мирного населения в условиях гуманитарной катастрофы. Кроме того, в программу вошел фильм Ольги Кирий "Я ушла на войну" о женщинах на войне, "Военкоры" Артема Сомова о венных корреспондентах Евгении Поддубном, Мураде Газдиеве, Георгии Медведеве и Павле Кукушкине, "Культурный фронт" и "Театр военных действий" Олега Некишева о поэтах и музыкантах, поддерживающих российских солдат и картину Андрея Ященко "ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной" об одноименной компании. В дни проведения фестиваля свои фильмы представят также Первый канал, ВГТРК и "Спас". Также, в первый день фестиваля экс-солистка группы Serebro, художница Марина Лизоркина представит персональную выставку "Память в камне". Выставка представляет собой серию из пяти картин, посвященных снесенным российским и советским памятникам, выполненных в авторской лепестковой технике в монохромных тонах. Четыре картины проиллюстрируют памятники советским воинам, разрушенные в странах бывшего СССР и Восточной Европы: Узбекистане, Польше, Литве, Латвии. Пятая картина представит концепт памятника российскому солдату, который мог быть установлен в любом европейском городе. Кроме того, в рамках фестиваля 26 февраля пройдет питчинг молодых документалистов. Жюри фестиваля отберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT.
https://ria.ru/20230213/kino-1849579367.html
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донбасс, россия
Культура, Донбасс, Россия
14:05 24.02.2023 (обновлено: 20:41 24.02.2023)
 
Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве

Фестиваль документального кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкЭкран с трансляцией документального фильма на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Экран с трансляцией документального фильма на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Экран с трансляцией документального фильма на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве в пятницу и продлится до 26 февраля - в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе фестиваля.
Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля.
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
13 февраля, 07:00Культура
Екатерина Яковлева: "Мы хотим донести до всех правду об СВО"
В рамках фестиваля состоятся премьерные показы 25 фильмов о героях специальной военной операции, встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы с лидерами индустрии.
Фестиваль откроется премьерой - режиссеры документального канала RT Олег Некишев и Михаил Буров представят фильм "Пацаны батальона "Восток". Картина расскажет о нескольких днях из жизни бойцов, восемь лет отстаивающих независимость Донбасса. Фильм снимался на передовой, в 300 метрах от позиций противника, авторы работали вместе с героями под минометными обстрелами.
Фильм Айгуль Ербуловой "Братья" расскажет о формировании добровольческих батальонов и причинах, побудивших вчерашних программистов, бизнесменов и рабочих добровольно пойти на фронт. Гостям фестиваля также покажут картину-стихотворение "Красный ноябрь" Семена Пегова, созданную на основе цикла стихов поэта и военкора, ленту "Один шаг" Екатерины Китайцевой о героях СВО, получивших тяжелые ранения и мужественно преодолевающих трудности и фильм Татьяны Борщ "Поэтому я здесь" с историями журналистов из Европы, приехавших в Донбасс вопреки угрозам преследования в своих странах.
Зрители также увидят ленту Макса Фадеева и Сергея Белоуса "Призраки. Солдаты забытой войны" о бойцах и командирах легендарного батальона "Призрак", который несколько лет держал линию фронта поселка Донецкий. Пройдет показ фильма французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс" о жизни мирного населения в условиях гуманитарной катастрофы.
Фестиваль документального кино aRTel.doc: Время героев
30 января, 17:38Культура
Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев"
Кроме того, в программу вошел фильм Ольги Кирий "Я ушла на войну" о женщинах на войне, "Военкоры" Артема Сомова о венных корреспондентах Евгении Поддубном, Мураде Газдиеве, Георгии Медведеве и Павле Кукушкине, "Культурный фронт" и "Театр военных действий" Олега Некишева о поэтах и музыкантах, поддерживающих российских солдат и картину Андрея Ященко "ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной" об одноименной компании.
В дни проведения фестиваля свои фильмы представят также Первый канал, ВГТРК и "Спас".
Также, в первый день фестиваля экс-солистка группы Serebro, художница Марина Лизоркина представит персональную выставку "Память в камне". Выставка представляет собой серию из пяти картин, посвященных снесенным российским и советским памятникам, выполненных в авторской лепестковой технике в монохромных тонах.
Четыре картины проиллюстрируют памятники советским воинам, разрушенные в странах бывшего СССР и Восточной Европы: Узбекистане, Польше, Литве, Латвии. Пятая картина представит концепт памятника российскому солдату, который мог быть установлен в любом европейском городе.
Кроме того, в рамках фестиваля 26 февраля пройдет питчинг молодых документалистов. Жюри фестиваля отберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT.
Посетительница на открытии выставки Страна мечтателей — страна героев в Государственном центральном музее современной истории России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 08:00
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