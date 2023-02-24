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Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ - РИА Новости, 24.02.2023
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Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ
Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ - РИА Новости, 24.02.2023
Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар анонсировал в пятницу свой визит в регион. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T07:58
2023-02-24T07:58
в мире
армения
азербайджан
мюнхен
энтони блинкен
никол пашинян
ильхам алиев
евросоюз
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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар анонсировал в пятницу свой визит в регион. "Возвращаюсь в регион для серии консультаций по итогам встреч лидеров в Мюнхене, стартуя с Еревана", - написал Клаар в Twitter. Он уточнил, что ожидает "хороших встреч" с утра. Восемнадцатого февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, во время которой, как сообщили в армянском кабмине, была отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку. В ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с ходом работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также с разблокированием региональных транспортных инфраструктур и делимитацией границы между двумя странами.
https://ria.ru/20230222/reformy-1853847014.html
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в мире, армения, азербайджан, мюнхен, энтони блинкен, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Мюнхен, Энтони Блинкен, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз
07:58 24.02.2023
 
Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар анонсировал свой визит на Южный Кавказ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВывеска при въезде в Лачинский район
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вывеска при въезде в Лачинский район. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар анонсировал в пятницу свой визит в регион.
"Возвращаюсь в регион для серии консультаций по итогам встреч лидеров в Мюнхене, стартуя с Еревана", - написал Клаар в Twitter. Он уточнил, что ожидает "хороших встреч" с утра.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 18:10
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
Восемнадцатого февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, во время которой, как сообщили в армянском кабмине, была отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку.
В ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с ходом работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также с разблокированием региональных транспортных инфраструктур и делимитацией границы между двумя странами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 16:27
Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля
 
В миреАрменияАзербайджанМюнхенЭнтони БлинкенНикол ПашинянИльхам АлиевЕвросоюз
 
 
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