https://ria.ru/20230224/kavkaz-1854077766.html

Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ

Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ - РИА Новости, 24.02.2023

Спецпредставитель ЕС посетит Южный Кавказ

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар анонсировал в пятницу свой визит в регион. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T07:58

2023-02-24T07:58

2023-02-24T07:58

в мире

армения

азербайджан

мюнхен

энтони блинкен

никол пашинян

ильхам алиев

евросоюз

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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар анонсировал в пятницу свой визит в регион. "Возвращаюсь в регион для серии консультаций по итогам встреч лидеров в Мюнхене, стартуя с Еревана", - написал Клаар в Twitter. Он уточнил, что ожидает "хороших встреч" с утра. Восемнадцатого февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, во время которой, как сообщили в армянском кабмине, была отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку. В ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с ходом работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также с разблокированием региональных транспортных инфраструктур и делимитацией границы между двумя странами.

https://ria.ru/20230222/reformy-1853847014.html

https://ria.ru/20230222/lavrov-1853785724.html

армения

азербайджан

мюнхен

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в мире, армения, азербайджан, мюнхен, энтони блинкен, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз