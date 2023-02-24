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В Италии назвали число граждан, выступающих против вооружения Украины - РИА Новости, 24.02.2023
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В Италии назвали число граждан, выступающих против вооружения Украины
В Италии назвали число граждан, выступающих против вооружения Украины - РИА Новости, 24.02.2023
В Италии назвали число граждан, выступающих против вооружения Украины
Доля итальянцев, выступающих против отправки вооружений на Украину, с декабря выросла с 42 до 45%, свидетельствуют данные опроса, которые в пятницу опубликовала РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:42
2023-02-24T12:42
в мире
италия
украина
сергей лавров
дмитрий песков
нато
движение 5 звезд
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РИМ, 24 фев – РИА Новости. Доля итальянцев, выступающих против отправки вооружений на Украину, с декабря выросла с 42 до 45%, свидетельствуют данные опроса, которые в пятницу опубликовала газета Corriere della Sera. Согласно исследованию, доля поддерживающих военные поставки, сократилась с 36% до 34%. Опрос также показал распределение мнений избирателей отдельных партий относительно украинского кризиса. Так, против военной поддержки выступают 55% избирателей партии "Лига", которая входит в правящую коалицию. Той же позиции придерживается электорат "Движения 5 звезд", которая находится в оппозиции к нынешнему правительству. Больше всех сторонников отправки вооружений находится среди оппозиционной Демократической партии (52%) и "Вперед, Италия" (51%), которая, напротив, входит в правящее большинство. Почти половина опрошенных (49%) выразили беспокойство экономическими последствиями конфликта на Украине, в декабре этот показатель составлял 52%. При этом с 19% до 26% выросла доля итальянцев, обеспокоенных его "военными последствиями". Санкции в отношении РФ поддерживают 46% итальянцев: в марте прошлого года эту позицию разделяли 55% респондентов. Против введения подобных ограничения выступают 38%, когда как год назад этого мнения придерживались 31% жителей Италии. В нынешнем опросе участие принимали 1000 респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось с 21 по 23 февраля. В конце января газета La Stampa опубликовала результаты опроса, согласно которому, 52% итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину. Число противников военной поддержки Киева при этом выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов. 68,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, поддерживают ли они "вступление НАТО в российско-украинский конфликт". Треть опрошенных (33,9%) считают необходимой поддержку киевских властей при помощи немецких танков Leopard, 58% выразили свое несогласие с подобными мерами. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, италия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато, движение 5 звезд
В мире, Италия, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Движение 5 звезд
12:42 24.02.2023
 
В Италии назвали число граждан, выступающих против вооружения Украины

Число итальянцев, выступающих против отправки оружия на Украину, выросло до 45 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 фев – РИА Новости. Доля итальянцев, выступающих против отправки вооружений на Украину, с декабря выросла с 42 до 45%, свидетельствуют данные опроса, которые в пятницу опубликовала газета Corriere della Sera.
Согласно исследованию, доля поддерживающих военные поставки, сократилась с 36% до 34%.
Лучше поднимите зарплату. В Италии требуют прекратить поставки оружия - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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"Лучше поднимите зарплату". В Италии требуют прекратить поставки оружияВ Пизе прошел марш протеста.
Опрос также показал распределение мнений избирателей отдельных партий относительно украинского кризиса. Так, против военной поддержки выступают 55% избирателей партии "Лига", которая входит в правящую коалицию. Той же позиции придерживается электорат "Движения 5 звезд", которая находится в оппозиции к нынешнему правительству. Больше всех сторонников отправки вооружений находится среди оппозиционной Демократической партии (52%) и "Вперед, Италия" (51%), которая, напротив, входит в правящее большинство.
Почти половина опрошенных (49%) выразили беспокойство экономическими последствиями конфликта на Украине, в декабре этот показатель составлял 52%. При этом с 19% до 26% выросла доля итальянцев, обеспокоенных его "военными последствиями".
Санкции в отношении РФ поддерживают 46% итальянцев: в марте прошлого года эту позицию разделяли 55% респондентов. Против введения подобных ограничения выступают 38%, когда как год назад этого мнения придерживались 31% жителей Италии.
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В нынешнем опросе участие принимали 1000 респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось с 21 по 23 февраля.
В конце января газета La Stampa опубликовала результаты опроса, согласно которому, 52% итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину. Число противников военной поддержки Киева при этом выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов. 68,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, поддерживают ли они "вступление НАТО в российско-украинский конфликт". Треть опрошенных (33,9%) считают необходимой поддержку киевских властей при помощи немецких танков Leopard, 58% выразили свое несогласие с подобными мерами.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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