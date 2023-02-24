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США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.02.2023
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США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде
США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.02.2023
США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде
Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:13
2023-02-24T16:13
в мире
россия
франция
великобритания
виктория нуланд
сергей цеков
владимир путин
договор снв-3
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – это попытка "сохранить лицо", Вашингтон не готов допускать инспекторов из РФ на свои военные объекты, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Ранее Нуланд заявила, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в ДСНВ и обсудить с Россией параметры реализации соглашения. Российский парламент 22 февраля принял закон о приостановке участия РФ в договоре. "Это попытка "сохранить лицо", это уловка. США готовы только к проверке ядерных сил России, а допускать на свои объекты, а тем более на военные объекты Великобритании, Франции – не готовы", - сказал Цеков РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230221/ogranicheniya-1853552006.html
https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html
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в мире, россия, франция, великобритания, виктория нуланд, сергей цеков, владимир путин, договор снв-3
В мире, Россия, Франция, Великобритания, Виктория Нуланд, Сергей Цеков, Владимир Путин, Договор СНВ-3
16:13 24.02.2023
 
США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: США не собираются допускать инспекции из России на ядерные объекты

© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – это попытка "сохранить лицо", Вашингтон не готов допускать инспекторов из РФ на свои военные объекты, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее Нуланд заявила, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в ДСНВ и обсудить с Россией параметры реализации соглашения.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
21 февраля, 20:12
Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ
Российский парламент 22 февраля принял закон о приостановке участия РФ в договоре.
"Это попытка "сохранить лицо", это уловка. США готовы только к проверке ядерных сил России, а допускать на свои объекты, а тем более на военные объекты Великобритании, Франции – не готовы", - сказал Цеков РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля, 09:50Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
В миреРоссияФранцияВеликобританияВиктория НуландСергей ЦековВладимир ПутинДоговор СНВ-3
 
 
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