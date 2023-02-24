https://ria.ru/20230224/inspektsii-1854151193.html

США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде

США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.02.2023

США не допустит российских инспекций на ядерные объекты, заявили в Совфеде

Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:13

2023-02-24T16:13

2023-02-24T16:13

в мире

россия

франция

великобритания

виктория нуланд

сергей цеков

владимир путин

договор снв-3

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – это попытка "сохранить лицо", Вашингтон не готов допускать инспекторов из РФ на свои военные объекты, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Ранее Нуланд заявила, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в ДСНВ и обсудить с Россией параметры реализации соглашения. Российский парламент 22 февраля принял закон о приостановке участия РФ в договоре. "Это попытка "сохранить лицо", это уловка. США готовы только к проверке ядерных сил России, а допускать на свои объекты, а тем более на военные объекты Великобритании, Франции – не готовы", - сказал Цеков РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230221/ogranicheniya-1853552006.html

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

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в мире, россия, франция, великобритания, виктория нуланд, сергей цеков, владимир путин, договор снв-3