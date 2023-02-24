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Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы
Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы
Владимир Зеленский, комментируя мирный план Китая, заявил, что предлагать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:19
2023-02-24T21:19
в мире
китай
москва
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя мирный план Китая, заявил, что предлагать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия. "Считаю, что субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой война", - сказал Зеленский на пресс-конференции. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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китай
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в мире, китай, москва, киев, владимир зеленский
В мире, Китай, Москва, Киев, Владимир Зеленский
21:19 24.02.2023
 
Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы

Зеленский о плане КНР: только воюющая страна может предлагать мирные инициативы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя мирный план Китая, заявил, что предлагать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия.
"Считаю, что субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой война", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 20:04
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
 
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