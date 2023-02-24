https://ria.ru/20230224/initsiativy-1854198413.html

Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы

Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы

Владимир Зеленский, комментируя мирный план Китая, заявил, что предлагать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:19

2023-02-24T21:19

2023-02-24T21:19

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китай

москва

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя мирный план Китая, заявил, что предлагать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия. "Считаю, что субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой война", - сказал Зеленский на пресс-конференции. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html

китай

москва

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в мире, китай, москва, киев, владимир зеленский