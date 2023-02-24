https://ria.ru/20230224/granitsa-1854190406.html

Страны ЕС призывали усилить пограничный контроль

Страны ЕС призывали усилить пограничный контроль - РИА Новости, 24.02.2023

Страны ЕС призывали усилить пограничный контроль

Участники 2-й Европейской конференции по управлению границами призывают усилить контроль и охрану внешних границ Евросоюза, ввести более эффективный пограничный РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:24

2023-02-24T20:24

2023-02-24T20:24

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АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Участники 2-й Европейской конференции по управлению границами призывают усилить контроль и охрану внешних границ Евросоюза, ввести более эффективный пограничный контроль, говорится в Совместной декларации. Конференция состоялась в Афинах 23 и 24 февраля при участии Австрии, Греции, Литвы и Польши. Совместную декларацию подписали 15 государств-членов ЕС, сообщило министерство миграции и убежища Греции. В декларации говорится о необходимости решения текущих проблем в области нелегальной иммиграции и предотвращению будущих кризисов. "Необходимы дальнейшие усилия по устранению пробелов в существующей правовой базе ЕС, в связи с чем призываем к скорейшему принятию поправок в Шенгенский кодекс о границах, а также к завершению работы над соответствующими законодательными предложениями для быстрого обеспечения бесперебойного функционирования Шенгенской зоны, а также прогресса, в частности, в борьбе с эксплуатацией мигрантов в политических целях и мерах против тех, кто занимается незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми или содействует им. Охрана внешних границ ЕС может быть дополнительно усилена за счет общих минимальных стандартов для наблюдения за внешними границами", - говорится в документе. Это требует значительного финансирования ЕС, и авторы декларации призывают Европейскую комиссию выделить достаточную финансовую поддержку государствам-членам на внешних границах. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на конференции заявила, что кризис на Украине показал "важность защиты внешних границ, а также важность наличия хорошо функционирующих границ для приема беженцев", сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Мы показали, что иммиграция — это не проблема, которая должна нас разделять, но мы должны решать ее вместе", - сказала Йоханссон. Она призвала ускорить пограничные процедуры для тех, кто въезжает в Европейский Союз. "Сегодня многие иммигранты, которые приезжают по экономическим причинам, используют или злоупотребляют системой убежища, потому что могут это сделать. Поэтому нам нужны быстрые пограничные процедуры для тех, кто не имеет права на международную защиту. Нам также необходимо вернуться к функционирующей дублинской системе и продолжить реализацию механизма добровольной солидарности", - сказала еврокомиссар. Йоханссон также отметила важность включения Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, чтобы они могли в полной мере способствовать обмену информацией между органами полиции. Министр миграции и убежища Греции Нотис Митаракис сказал, что Европейский Союз должен эффективно защищать свои внешние границы и организованно предлагать убежище нуждающимся в защите, и контрабандисты не должны определять, кто будет въезжать в Европу. Митаракис заявил, что забор на границе с Турцией в районе Эврос будет построен. "Забор на Эвросе будет построен по всей длине границы вне зависимости от того, будет европейское финансирование или нет, поскольку это наш национальный выбор, для нашей собственной иммиграционной политики забор необходим", - сказал Митаракис. "Я считаю, что заборы — это наименее насильственный способ защиты территории ЕС", - сказал он. Говоря о возможном воздействии землетрясения в Турции и Сирии на миграционные потоки в Европу, Митаракис сказал, что в настоящий момент на границах нет никаких изменений по сравнению с предыдущими месяцами.

https://ria.ru/20230215/granitsa-1852182928.html

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

https://ria.ru/20230210/granitsy-1851187803.html

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в мире, греция, европа, турция, евросоюз, шенгенская зона