14:09 24.02.2023 (обновлено: 15:20 24.02.2023)
Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Президент ФРГ: польза мирного плана КНР под вопросом, Пекин должен присоединиться к Западу
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Польза инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине под вопросом, КНР необходимо встать в ряд с другими странами ООН, заявил в пятницу в своей речи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Любое конструктивное предложение, которое приведет к справедливому миру, приветствуется. Будет ли мир по Китаю играть такую конструктивную роль, еще под вопросом. Если это будет так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", - заявил он.
Немецкий президент полагает, что не Запад должен присоединиться к мирной инициативе Китая, а Китай - к "перевешивающему большинству наций" под эгидой ООН.
Речь Штайнмайера транслировалась на сайте его ведомства.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.