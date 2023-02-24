https://ria.ru/20230224/germaniya-1854124699.html

Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Польза инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине под вопросом, КНР необходимо встать в ряд с другими странами ООН, заявил в пятницу в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:09

2023-02-24T14:09

2023-02-24T15:20

в мире

китай

германия

украина

франк-вальтер штайнмайер

оон

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Польза инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине под вопросом, КНР необходимо встать в ряд с другими странами ООН, заявил в пятницу в своей речи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Любое конструктивное предложение, которое приведет к справедливому миру, приветствуется. Будет ли мир по Китаю играть такую конструктивную роль, еще под вопросом. Если это будет так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", - заявил он. Немецкий президент полагает, что не Запад должен присоединиться к мирной инициативе Китая, а Китай - к "перевешивающему большинству наций" под эгидой ООН. Речь Штайнмайера транслировалась на сайте его ведомства. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.

https://ria.ru/20230224/dialog-1854069989.html

китай

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, оон