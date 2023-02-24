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Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Польза инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине под вопросом, КНР необходимо встать в ряд с другими странами ООН, заявил в пятницу в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:09
2023-02-24T15:20
в мире
китай
германия
украина
франк-вальтер штайнмайер
оон
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Польза инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине под вопросом, КНР необходимо встать в ряд с другими странами ООН, заявил в пятницу в своей речи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Любое конструктивное предложение, которое приведет к справедливому миру, приветствуется. Будет ли мир по Китаю играть такую конструктивную роль, еще под вопросом. Если это будет так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", - заявил он. Немецкий президент полагает, что не Запад должен присоединиться к мирной инициативе Китая, а Китай - к "перевешивающему большинству наций" под эгидой ООН. Речь Штайнмайера транслировалась на сайте его ведомства. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
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в мире, китай, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, оон
В мире, Китай, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, ООН
14:09 24.02.2023 (обновлено: 15:20 24.02.2023)
 
Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Президент ФРГ: польза мирного плана КНР под вопросом, Пекин должен присоединиться к Западу

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Польза инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине под вопросом, КНР необходимо встать в ряд с другими странами ООН, заявил в пятницу в своей речи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Любое конструктивное предложение, которое приведет к справедливому миру, приветствуется. Будет ли мир по Китаю играть такую конструктивную роль, еще под вопросом. Если это будет так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", - заявил он.
Немецкий президент полагает, что не Запад должен присоединиться к мирной инициативе Китая, а Китай - к "перевешивающему большинству наций" под эгидой ООН.
Речь Штайнмайера транслировалась на сайте его ведомства.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
Пекин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 04:59Специальная военная операция на Украине
Китай выступил за скорейшее возобновление диалога между Россией и Украиной
 
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