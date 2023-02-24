Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира
Зеленский хочет поддержки украинской формулы мира от Китая, Африки и Латинской Америки
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет привлечь страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай к поддержке украинской "формулы мира" и проведения первого установочного саммита, связанного с ней.
"Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества стран к первому установочному саммиту. Хочется, чтобы он был результативным... Мы работаем над тем, чтобы были представители с разных континентов. Мы работаем над тем, чтобы была Латинская Америка. Я бы очень хотел и мы делаем соответствующие шаги, чтобы представители африканского континента были привлечены к "формуле мира" и этому саммиту. Также мы работаем, если честно, я бы очень хотел, чтобы была Индия, хотел бы, чтобы был Китай", - заявил он во время пресс-конференции.
Как отметил Зеленский, задача Украины - привлечь абсолютно всех.
В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.