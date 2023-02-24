Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира

"Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества стран к первому установочному саммиту. Хочется, чтобы он был результативным... Мы работаем над тем, чтобы были представители с разных континентов. Мы работаем над тем, чтобы была Латинская Америка. Я бы очень хотел и мы делаем соответствующие шаги, чтобы представители африканского континента были привлечены к "формуле мира" и этому саммиту. Также мы работаем, если честно, я бы очень хотел, чтобы была Индия, хотел бы, чтобы был Китай", - заявил он во время пресс-конференции.