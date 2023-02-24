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Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира
Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира
Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет привлечь страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай к поддержке украинской "формулы мира" и проведения... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:16
2023-02-24T21:16
в мире
киев
латинская америка
китай
индия
африка
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет привлечь страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай к поддержке украинской "формулы мира" и проведения первого установочного саммита, связанного с ней. Как отметил Зеленский, задача Украины - привлечь абсолютно всех. В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
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в мире, киев, латинская америка, китай, индия, африка, владимир зеленский
В мире, Киев, Латинская Америка, Китай, Индия, Африка, Владимир Зеленский
21:16 24.02.2023
 
Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира

Зеленский хочет поддержки украинской формулы мира от Китая, Африки и Латинской Америки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет привлечь страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай к поддержке украинской "формулы мира" и проведения первого установочного саммита, связанного с ней.
"Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества стран к первому установочному саммиту. Хочется, чтобы он был результативным... Мы работаем над тем, чтобы были представители с разных континентов. Мы работаем над тем, чтобы была Латинская Америка. Я бы очень хотел и мы делаем соответствующие шаги, чтобы представители африканского континента были привлечены к "формуле мира" и этому саммиту. Также мы работаем, если честно, я бы очень хотел, чтобы была Индия, хотел бы, чтобы был Китай", - заявил он во время пресс-конференции.
Как отметил Зеленский, задача Украины - привлечь абсолютно всех.
В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 18:45
Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине
 
В миреКиевЛатинская АмерикаКитайИндияАфрикаВладимир Зеленский
 
 
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