https://ria.ru/20230224/finansy-1854193158.html
Страны G7 хотят сохранить финансовые каналы с Россией для важных транзакций
Страны G7 хотят сохранить финансовые каналы с Россией для важных транзакций - РИА Новости, 24.02.2023
Страны G7 хотят сохранить финансовые каналы с Россией для важных транзакций
Страны G7 заявили, что намерены сохранять финансовые каналы с Россией для важных транзакций, но при этом будут применять новые меры в отношении финансовых... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:38
2023-02-24T20:38
2023-02-24T21:05
россия
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экономика
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донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 заявили, что намерены сохранять финансовые каналы с Россией для важных транзакций, но при этом будут применять новые меры в отношении финансовых учреждений, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн встречи лидеров стран "Большой семерки"."Координируя усилия по сохранению финансовых каналов для осуществления важнейших операций, мы будем нацеливаться на дополнительные российские финансовые учреждения, чтобы предотвратить обход наших мер", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230224/aktivy-1854124584.html
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россия, g7, экономика, в мире, украина, донбасс, владимир путин
Россия, G7, Экономика, В мире, Украина, Донбасс, Владимир Путин
20:38 24.02.2023 (обновлено: 21:05 24.02.2023)
Страны G7 хотят сохранить финансовые каналы с Россией для важных транзакций
Страны G7 хотят сохранить финансовые каналы с Россией при наложении санкций