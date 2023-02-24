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В России ограничат максимальную скорость для электросамокатов - РИА Новости, 24.02.2023
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В России ограничат максимальную скорость для электросамокатов
В России ограничат максимальную скорость для электросамокатов - РИА Новости, 24.02.2023
В России ограничат максимальную скорость для электросамокатов
В России впервые вводятся ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:57
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общество
россия
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России впервые вводятся ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Соответствующие изменения в российские ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года. С 1 марта, согласно документу, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов. На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами. Кроме того, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К ним будут относиться те, которые разрешают, ограничивают или запрещают передвижение в каких-либо зонах. Тем не менее, решение об установке таких знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и дорожной инфраструктуры. К примеру, соответствующие знаки для СИМ появятся в Москве. По словам замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева, для электросамокатчиков на улицах города разместят специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.
https://ria.ru/20230126/elektrosamokat-1847653628.html
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
03:57 24.02.2023
 
В России ограничат максимальную скорость для электросамокатов

В России с 1 марта ограничат максимальную скорость для электросамокатов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России впервые вводятся ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки.
Соответствующие изменения в российские ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года.
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С 1 марта, согласно документу, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов.
На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.
Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами.
Кроме того, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К ним будут относиться те, которые разрешают, ограничивают или запрещают передвижение в каких-либо зонах. Тем не менее, решение об установке таких знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и дорожной инфраструктуры.
К примеру, соответствующие знаки для СИМ появятся в Москве. По словам замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева, для электросамокатчиков на улицах города разместят специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.
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