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Не дождались: Россия отразила беспрецедентный удар - РИА Новости, 24.02.2023
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Не дождались: Россия отразила беспрецедентный удар
Не дождались: Россия отразила беспрецедентный удар - РИА Новости, 24.02.2023
Не дождались: Россия отразила беспрецедентный удар
Уже целый год страна под мощным давлением. Санкции, уход западных компаний, разрушение цепочек поставок, заморозка резервов — на Западе были уверены в скором... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T08:00
2023-02-24T13:11
экономика
россия
всемирный банк
европейский банк реконструкции и развития
goldman sachs
мвф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Елена Савельева. Уже целый год страна под мощным давлением. Санкции, уход западных компаний, разрушение цепочек поставок, заморозка резервов — на Западе были уверены в скором крахе России. Однако экономика выстояла, сократившись всего на 2,5%. Как удалось преодолеть столь сложный период с минимальными потерями и чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Краха не случилосьВесной 2022-го прогнозы ведущих финансовых институтов поражали воображение. Так, в Goldman Sachs предсказывали обвал российской экономики на десять процентов, во Всемирном банке — на одиннадцать.Пессимистично были настроены и в Банке России: минус 8-10%.Все ключевые макроэкономические параметры, естественно, должны были ухудшиться. Прогнозировали запредельную инфляцию — 23%. Действительно, в апреле она доходила до 17,8%, но по итогам года — 12,4%. В 2023-м ждут возвращения к целевым 4%.Дефицита внешней торговли вообще не случилось. Наоборот, удвоился профицит. Положительное сальдо в январе-ноябре — 269,8 миллиарда долларов, в 1,9 раза больше, чем годом ранее.Экономика страны продемонстрировала очень высокий запас прочности. ВВП уменьшился всего на 2,1%, подвел итоги Росстат. Оценка ЦБ — 2,5%.Международный валютный фонд признал: Россия пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м начнется рост.Реальный секторПроизводство не обвалилось. Хотя разрушились логистические цепочки, выстраиваемые годами, экспорт быстро переориентировали.Пик падения индекса промышленной активности пришелся на второй квартал на фоне основной волны западных санкций. Но с середины лета динамика была положительной. В ноябре показатель достиг максимума с 2017-го. По итогам года — всего минус 0,6%."Ключевые факторы, позволившие не обрушить ВВП, — вклад двух крупных секторов, сельского хозяйства и строительства, которые вместе добавили 1,2%, в то время как остальные сектора в совокупности дали минус 5,5", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Уход западных компаний освободил многие рыночные ниши, и бизнес немедленно этим воспользовался. Создавались и новые частные предприятия — этому способствовали государственные кредиты и субсидии."Российским компаниям пришлось пережить то, что Центробанк называет "структурной трансформацией" экономики, осажденной санкциями. Поэтому предсказания скорого экономического коллапса, звучавшие в конце февраля 2022-го, не сбылись", — пишет Bloomberg.Нефтегазовые доходыПривлечь капитал в бюджет правительства и компаний помог, в частности, нефтегазовый сектор, обеспечивший бизнесу мощную подпитку инвестиций. Основные товары российского экспорта только дорожали — прежде всего углеводороды. Хотя физические объемы продаж снизились, доходы увеличились.Министерство финансов подсчитало: в казну поступило 10,7 триллиона рублей от продажи углеводородов. В целом бюджет в январе-ноябре исполнили с профицитом в 557 миллиардов. Доходы — 24,7 триллиона, 99% показателя, утвержденного в законе на 2022-2024 годы. Расходы за 11 месяцев Минфин оценил в 24,2 триллиона.Эксперты прогнозируют, что сокращение предложения нефти на мировом рынке поднимет котировки до 100-120 долларов за баррель и выше.Рубль под контролемПервоначальный шок весны 2022-го экономический блок правительства сгладил оперативными и точными действиями."Полномасштабный валютно-финансовый кризис мог дезориентировать экономику, привести к коллапсу банковской системы, очень сильной инфляции и девальвации. Этого не допустили", — отмечает Ковалев.ЦБ не только стабилизировал, но и рекордно укрепил рубль, маневрируя ключевой ставкой и введя ряд ограничений на валютном рынке.В результате национальная денежная единица практически никак не реагировала на последовательное ужесточение западных ограничений, заморозку резервов, запреты в нефтегазовом секторе.Что дальшеГоворить об уверенном восстановлении пока преждевременно. Этот год будет сложным, особенно второй и третий квартал. Сохраняются риски сжатия экономики и отложенного эффекта санкций. При текущей негативной динамике запас прочности у нас — примерно полтора года."Положительный вклад, скорее всего, внесет финсектор из-за низкой базы 2022-го", — считает Евгений Шатов."Из-за санкций, эмбарго, сложностей перенаправления потоков углеводородов с западных рынков вероятно сокращение производства энергоносителей. Достаточно весомый фактор — снижение внутреннего спроса", — добавляет Ковалев.Однако, подчеркивают аналитики, помогут резервы, бюджетные ассигнования, альтернативный импорт.
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экономика, россия, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, goldman sachs, мвф, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, МВФ, Санкции в отношении России
08:00 24.02.2023 (обновлено: 13:11 24.02.2023)
 

Не дождались: Россия отразила беспрецедентный удар

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Елена Савельева. Уже целый год страна под мощным давлением. Санкции, уход западных компаний, разрушение цепочек поставок, заморозка резервов — на Западе были уверены в скором крахе России. Однако экономика выстояла, сократившись всего на 2,5%. Как удалось преодолеть столь сложный период с минимальными потерями и чего ждать дальше — в материале РИА Новости.

Краха не случилось

Весной 2022-го прогнозы ведущих финансовых институтов поражали воображение. Так, в Goldman Sachs предсказывали обвал российской экономики на десять процентов, во Всемирном банке — на одиннадцать.

Экономисты Европейского банка реконструкции и развития предупреждали о самой глубокой рецессии в стране за 30 лет. В Capital Economics ждали падения на 12%, в аналитическом центре Института международных финансов (IIF) — на 15.

Пессимистично были настроены и в Банке России: минус 8-10%.
Все ключевые макроэкономические параметры, естественно, должны были ухудшиться. Прогнозировали запредельную инфляцию — 23%. Действительно, в апреле она доходила до 17,8%, но по итогам года — 12,4%. В 2023-м ждут возвращения к целевым 4%.
Дефицита внешней торговли вообще не случилось. Наоборот, удвоился профицит. Положительное сальдо в январе-ноябре — 269,8 миллиарда долларов, в 1,9 раза больше, чем годом ранее.
Экономика страны продемонстрировала очень высокий запас прочности. ВВП уменьшился всего на 2,1%, подвел итоги Росстат. Оценка ЦБ — 2,5%.
Международный валютный фонд признал: Россия пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м начнется рост.
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Реальный сектор

Производство не обвалилось. Хотя разрушились логистические цепочки, выстраиваемые годами, экспорт быстро переориентировали.
Пик падения индекса промышленной активности пришелся на второй квартал на фоне основной волны западных санкций. Но с середины лета динамика была положительной. В ноябре показатель достиг максимума с 2017-го. По итогам года — всего минус 0,6%.
"Ключевые факторы, позволившие не обрушить ВВП, — вклад двух крупных секторов, сельского хозяйства и строительства, которые вместе добавили 1,2%, в то время как остальные сектора в совокупности дали минус 5,5", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

О развитии реального сектора свидетельствует и мощный рост капитальных затрат — 6%, тогда как ждали спада на 20. Большие и малые компании расходовали средства на замену импортного оборудования и программного обеспечения, перестройку логистики на альтернативные рынки.

Уход западных компаний освободил многие рыночные ниши, и бизнес немедленно этим воспользовался. Создавались и новые частные предприятия — этому способствовали государственные кредиты и субсидии.
"Российским компаниям пришлось пережить то, что Центробанк называет "структурной трансформацией" экономики, осажденной санкциями. Поэтому предсказания скорого экономического коллапса, звучавшие в конце февраля 2022-го, не сбылись", — пишет Bloomberg.
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Нефтегазовые доходы

Привлечь капитал в бюджет правительства и компаний помог, в частности, нефтегазовый сектор, обеспечивший бизнесу мощную подпитку инвестиций. Основные товары российского экспорта только дорожали — прежде всего углеводороды. Хотя физические объемы продаж снизились, доходы увеличились.

"Производственные мощности и связи поддерживали госзаказами. На них планировали выделить из бюджета 29 триллионов рублей, в итоге получилось 31,1. Это способствовало адаптивности экономики", — указывает Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade.

Министерство финансов подсчитало: в казну поступило 10,7 триллиона рублей от продажи углеводородов. В целом бюджет в январе-ноябре исполнили с профицитом в 557 миллиардов. Доходы — 24,7 триллиона, 99% показателя, утвержденного в законе на 2022-2024 годы. Расходы за 11 месяцев Минфин оценил в 24,2 триллиона.
Эксперты прогнозируют, что сокращение предложения нефти на мировом рынке поднимет котировки до 100-120 долларов за баррель и выше.
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Рубль под контролем

Первоначальный шок весны 2022-го экономический блок правительства сгладил оперативными и точными действиями.
"Полномасштабный валютно-финансовый кризис мог дезориентировать экономику, привести к коллапсу банковской системы, очень сильной инфляции и девальвации. Этого не допустили", — отмечает Ковалев.
ЦБ не только стабилизировал, но и рекордно укрепил рубль, маневрируя ключевой ставкой и введя ряд ограничений на валютном рынке.
В результате национальная денежная единица практически никак не реагировала на последовательное ужесточение западных ограничений, заморозку резервов, запреты в нефтегазовом секторе.

Колебания были сильными — от 120 до 50 за доллар. Но в итоге рубль удивил весь мир и оказался на первом месте среди 36 основных валют в рейтинге изменения стоимости к доллару США.

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Что дальше

Говорить об уверенном восстановлении пока преждевременно. Этот год будет сложным, особенно второй и третий квартал. Сохраняются риски сжатия экономики и отложенного эффекта санкций. При текущей негативной динамике запас прочности у нас — примерно полтора года.
"Положительный вклад, скорее всего, внесет финсектор из-за низкой базы 2022-го", — считает Евгений Шатов.
"Из-за санкций, эмбарго, сложностей перенаправления потоков углеводородов с западных рынков вероятно сокращение производства энергоносителей. Достаточно весомый фактор — снижение внутреннего спроса", — добавляет Ковалев.
Однако, подчеркивают аналитики, помогут резервы, бюджетные ассигнования, альтернативный импорт.

В Минэкономразвития в 2023-м ждут минимального уменьшения ВВП — 0,8%. А вот глобальные финансовые институты теперь даже более оптимистичны, чем российское правительство. По февральским оценкам Международного валютного фонда, экономика страны уже в этом году прибавит 0,3%.

 
ЭкономикаРоссияВсемирный банкЕвропейский банк реконструкции и развитияGoldman SachsМВФСанкции в отношении России
 
 
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