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В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией - РИА Новости, 24.02.2023
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В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией
В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией - РИА Новости, 24.02.2023
В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией
Дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Чэнь Цзишуай. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:10
2023-02-24T03:10
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
нато
фидес - венгерский гражданский союз
китай
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Чэнь Цзишуай.По его мнению, благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем Будапешт может сказать "нет" таким крупным державам, как США, и странам Европы. Венгрия также считает, что Запад несет ответственность за развязывание конфликта на Украине, отметил обозреватель."Венгрия уникальна тем, что выступает не только против "отвязки" от российской экономики, но и против военной поддержки Украины и вступления ее в НАТО", — добавил Чэнь Цзишуай.Ранее МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие Киеву. Орбан отмечал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Будапешт неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры Москвы и Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, нато, фидес - венгерский гражданский союз, китай, сша, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, НАТО, Фидес - Венгерский гражданский союз, Китай, США, Евросоюз
03:10 24.02.2023
 
В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией

"Хуаньцю шибао": дружба с Россией и Китаем позволила Венгрии отказывать США и Европе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Чэнь Цзишуай.

"Правительство Орбана активно развивает отношения с Россией, Китаем и другими странами и деятельно продвигает дипломатическую практику "открытия Востоку". Эта сбалансированная, прагматичная и плюралистическая внешняя политика во многом способствовала улучшению дипломатии, экономики и международного влияния Венгрии, а также упрочила позицию Орбана и его партии ФИДЕС ("Венгерский гражданский союз". — Прим. ред.)", — заявил автор статьи.

По его мнению, благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем Будапешт может сказать "нет" таким крупным державам, как США, и странам Европы. Венгрия также считает, что Запад несет ответственность за развязывание конфликта на Украине, отметил обозреватель.
"Венгрия уникальна тем, что выступает не только против "отвязки" от российской экономики, но и против военной поддержки Украины и вступления ее в НАТО", — добавил Чэнь Цзишуай.
Ранее МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие Киеву. Орбан отмечал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Будапешт неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры Москвы и Вашингтона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 17:14
Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанНАТОФидес - Венгерский гражданский союзКитайСШАЕвросоюз
 
 
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