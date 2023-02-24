https://ria.ru/20230224/druzhba-1854066390.html

В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией

В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией - РИА Новости, 24.02.2023

В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией

Дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Чэнь Цзишуай. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:10

2023-02-24T03:10

2023-02-24T03:10

в мире

венгрия

украина

россия

виктор орбан

нато

фидес - венгерский гражданский союз

китай

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Чэнь Цзишуай.По его мнению, благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем Будапешт может сказать "нет" таким крупным державам, как США, и странам Европы. Венгрия также считает, что Запад несет ответственность за развязывание конфликта на Украине, отметил обозреватель."Венгрия уникальна тем, что выступает не только против "отвязки" от российской экономики, но и против военной поддержки Украины и вступления ее в НАТО", — добавил Чэнь Цзишуай.Ранее МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие Киеву. Орбан отмечал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Будапешт неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры Москвы и Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, нато, фидес - венгерский гражданский союз, китай, сша, евросоюз