В Китае на примере европейской страны показали, что дает дружба с Россией
"Хуаньцю шибао": дружба с Россией и Китаем позволила Венгрии отказывать США и Европе
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Чэнь Цзишуай.
"Правительство Орбана активно развивает отношения с Россией, Китаем и другими странами и деятельно продвигает дипломатическую практику "открытия Востоку". Эта сбалансированная, прагматичная и плюралистическая внешняя политика во многом способствовала улучшению дипломатии, экономики и международного влияния Венгрии, а также упрочила позицию Орбана и его партии ФИДЕС ("Венгерский гражданский союз". — Прим. ред.)", — заявил автор статьи.
"Венгрия уникальна тем, что выступает не только против "отвязки" от российской экономики, но и против военной поддержки Украины и вступления ее в НАТО", — добавил Чэнь Цзишуай.
Ранее МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие Киеву. Орбан отмечал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Будапешт неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры Москвы и Вашингтона.
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